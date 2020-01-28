Газзаев: «Остаюсь в «Енисее». Присоединюсь к команде на сборе в Турции»

Главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев заявил, что продолжит работать в команде.

«Сейчас я нахожусь в Москве, команда уже улетела в Турцию на второй сбор. Присоединюсь к ней в среду. Остаюсь ли в «Енисее»? Да», – сказал Газзаев.

Газзаев возглавлет «Енисей» с августа 2019 года.

В конце декабря тренер заявлял, что ему позвонили из руководства клуба и сказали, что он будет уволен.

В начале января «Матч ТВ» сообщал, что Газзаев решил остаться на посту главного тренера а решение приняли «на уровне краевого правительства».

В понедельник «Сибирское агентство новостей» написало, что снова Газзаев подал в отставку с поста главного тренера «Енисея»

По итогам 25 туров красноярская команда располагается на 17-м месте в турнирной таблице ФНЛ.

Болельщики «Енисея» установили три билборда на въезде в Красноярск. Они требуют объяснить ситуацию с Газзаевым