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    Газзаев: «Остаюсь в «Енисее». Присоединюсь к команде на сборе в Турции»

    Главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев заявил, что продолжит работать в команде.

    «Сейчас я нахожусь в Москве, команда уже улетела в Турцию на второй сбор. Присоединюсь к ней в среду. Остаюсь ли в «Енисее»? Да», – сказал Газзаев.

    • Газзаев возглавлет «Енисей» с августа 2019 года.
    • В конце декабря тренер заявлял, что ему позвонили из руководства клуба и сказали, что он будет уволен.
    • В начале января «Матч ТВ» сообщал, что Газзаев решил остаться на посту главного тренера а решение приняли «на уровне краевого правительства».
    • В понедельник «Сибирское агентство новостей» написало, что снова Газзаев подал в отставку с поста главного тренера «Енисея»
    • По итогам 25 туров красноярская команда располагается на 17-м месте в турнирной таблице ФНЛ.

    Болельщики «Енисея» установили три билборда на въезде в Красноярск. Они требуют объяснить ситуацию с Газзаевым

    Источник: «Матч ТВ»

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