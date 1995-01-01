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    Болельщики «Енисея» установили три билборда на въезде в Красноярск. Они требуют объяснить ситуацию с Газзаевым

    Болельщики красноярского «Енисея», недовольные ситуацией с «отставкой» Юрия Газзаева с поста главного тренера, разместили информационные щиты на въезде в Красноярск по аналогии с фильмом «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

    «На трех щитах болельщики говорят о том, что нынешний тренер команды Юрий Фарзунович Газзаев готовит команду к выходу в Премьер-лигу, но при этом руководство клуба и краевого министерства спорта предпринимает действия по его увольнению. «Как же так?», – интересуются болельщики у директора клуба Алексея Ивахова и министра спорта края Павла Ростовцева», – сообщается в группе объединения болельщиков «Орда».

    • В конце декабря Газзаев заявил, что ему позвонили из руководства клуба и сказали, что он будет уволен.
    • В январе «Матч ТВ» сообщал, что Газзаев решил остаться на посту главного тренера а решение приняли «на уровне краевого правительства».
    • После 25 туров «Енисей» располагается на 17-м месте в таблице ФНЛ.
    • Под руководством Газзаева красноярцы провели 19 матчей, из которых шесть побед, четыре ничьих и девять поражений.

    Источник: сообщество объединения болельщиков «Енисея» «Орда» во «ВКонтакте»

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    Сегодня, 12:23
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      neteller 4 минуты назад

      Если делаете стaвки -> infostavka.ru

      0
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      Рейтинг: +1210

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Может подобное появится в Петербурге про Кокорина?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1053

      Romio-xxx 2 часа назад

      Забавно....Может это все таки это ирония,почему до сих пор не уволили?

      0
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      Рейтинг: +164

      "Локо" в атаке 2 часа назад

      17 место в ФНЛ!?!?! Так он "Енисей" к ПФЛ готовит а не к Премьер-лиге

      1
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      Рейтинг: +62

      armen10 > "Локо" в атаке 1 час назад

      Так уже давно понятно что новостники у бомбардира тупые и ничего не понимают ни в футболе, ни в русском языке.
      Им даже лень было хайти и посмотреть на каком месте идет Енисей в таблице и понять смысл данного обращения болельщиков.
      Просто да..ны

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