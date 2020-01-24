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  • Болельщики «Енисея» установили три билборда на въезде в Красноярск. Они требуют объяснить ситуацию с Газзаевым

Болельщики «Енисея» установили три билборда на въезде в Красноярск. Они требуют объяснить ситуацию с Газзаевым

24 января 2020, 12:23
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Болельщики красноярского «Енисея», недовольные ситуацией с «отставкой» Юрия Газзаева с поста главного тренера, разместили информационные щиты на въезде в Красноярск по аналогии с фильмом «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

«На трех щитах болельщики говорят о том, что нынешний тренер команды Юрий Фарзунович Газзаев готовит команду к выходу в Премьер-лигу, но при этом руководство клуба и краевого министерства спорта предпринимает действия по его увольнению. «Как же так?», – интересуются болельщики у директора клуба Алексея Ивахова и министра спорта края Павла Ростовцева», – сообщается в группе объединения болельщиков «Орда».

  • В конце декабря Газзаев заявил, что ему позвонили из руководства клуба и сказали, что он будет уволен.
  • В январе «Матч ТВ» сообщал, что Газзаев решил остаться на посту главного тренера а решение приняли «на уровне краевого правительства».
  • После 25 туров «Енисей» располагается на 17-м месте в таблице ФНЛ.
  • Под руководством Газзаева красноярцы провели 19 матчей, из которых шесть побед, четыре ничьих и девять поражений.

Источник: сообщество объединения болельщиков «Енисея» «Орда» во «ВКонтакте»
Россия. ФНЛ Енисей Газзаев Юрий
Комментарии (4)
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"Локо" в атаке
1579859649
17 место в ФНЛ!?!?! Так он "Енисей" к ПФЛ готовит а не к Премьер-лиге
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Romio-xxx
1579860627
Забавно....Может это все таки это ирония,почему до сих пор не уволили?
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Ганнибал Лектор
1579861541
Может подобное появится в Петербурге про Кокорина?
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