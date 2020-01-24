Болельщики «Енисея» установили три билборда на въезде в Красноярск. Они требуют объяснить ситуацию с Газзаевым

Болельщики красноярского «Енисея», недовольные ситуацией с «отставкой» Юрия Газзаева с поста главного тренера, разместили информационные щиты на въезде в Красноярск по аналогии с фильмом «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

«На трех щитах болельщики говорят о том, что нынешний тренер команды Юрий Фарзунович Газзаев готовит команду к выходу в Премьер-лигу, но при этом руководство клуба и краевого министерства спорта предпринимает действия по его увольнению. «Как же так?», – интересуются болельщики у директора клуба Алексея Ивахова и министра спорта края Павла Ростовцева», – сообщается в группе объединения болельщиков «Орда».