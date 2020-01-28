Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Барселоны» подтвердил интерес к Родриго из «Валенсии»

Президент «Барселоны» подтвердил интерес к Родриго из «Валенсии»

28 января 2020, 00:37

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что каталонский клуб действительно рассматривает вариант с подписанием нападающего «Валенсии» Родриго.

«Мы не говорим об игроках, которые принадлежат другим командам. Но кандидатура Родриго рассматривается тренерским штабом. Нам нужна замена [травмированному Луису Суаресу], и я точно не знаю, будет ли это кто-то из «Барселоны Б» или извне. Мне нравятся многие футболисты», – сказал Бартомеу.

  • Родриго выступает за «Валенсию» с июля 2014 года.
  • За 5,5 сезонов испанец провел 209 матчей, забил 56 голов и сделал 40 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 50 миллионов евро.

Игроки «Валенсии» выступили против ухода Родриго, которым интересуется «Барселона»

The Telegraph: «Барселона» сохраняет интерес к Обамеянгу, но опасается, что «Арсенал» потребует за него более 50 миллионов

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Валенсия Родриго Бартомеу Жозеп
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+