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    Президент «Барселоны» подтвердил интерес к Родриго из «Валенсии»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что каталонский клуб действительно рассматривает вариант с подписанием нападающего «Валенсии» Родриго.

    «Мы не говорим об игроках, которые принадлежат другим командам. Но кандидатура Родриго рассматривается тренерским штабом. Нам нужна замена [травмированному Луису Суаресу], и я точно не знаю, будет ли это кто-то из «Барселоны Б» или извне. Мне нравятся многие футболисты», – сказал Бартомеу.

    • Родриго выступает за «Валенсию» с июля 2014 года.
    • За 5,5 сезонов испанец провел 209 матчей, забил 56 голов и сделал 40 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 50 миллионов евро.

    Игроки «Валенсии» выступили против ухода Родриго, которым интересуется «Барселона»

    The Telegraph: «Барселона» сохраняет интерес к Обамеянгу, но опасается, что «Арсенал» потребует за него более 50 миллионов

    Источник: Marca

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