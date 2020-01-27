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    The Telegraph: «Барселона» сохраняет интерес к Обамеянгу, но опасается, что «Арсенал» потребует за него более 50 миллионов

    «Барселона» не отказалась от идеи купить во время зимнего трансферного окна нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга.

    По информации The Telegraph, габонец остается главной целью каталонцев. При этом в испанском клубе опасаются, что за 30-летнего форварда потребуют более 50 миллионов фунтов.

    Если в ближайшее время по переходу Обамеянга договориться не удастся, то «Барселона» сконцентрируется на приобретении Родриго из «Валенсии».

    Действующий чемпион Испании ищет замену Луису Суаресу, который из-за травмы выбыл на несколько месяцев.

    Mundo Deportivo: Обамеянг дал согласие на переход в «Барселону»

    Источник: The Telegraph

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