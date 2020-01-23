Mundo Deportivo: Обамеянг дал согласие на переход в «Барселону»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг хочет перейти в «Барселону».

По информации Mundo Deportivo, габонец уже оповестил каталонский клуб о готовности перебраться на «Камп Ноу» текущей зимой.

Впрочем, «Арсенал» по-прежнему не намерен расставаться с одним из своих лидеров.