Mundo Deportivo: Обамеянг дал согласие на переход в «Барселону»

а что будет когда суарес поправится? кого посадят на банку? по-моему совсем непродуманное решение Аубы
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг хочет перейти в «Барселону».
По информации Mundo Deportivo, габонец уже оповестил каталонский клуб о готовности перебраться на «Камп Ноу» текущей зимой.
Впрочем, «Арсенал» по-прежнему не намерен расставаться с одним из своих лидеров.
- Рыночная стоимость Обамеянга оценивается в 70 миллионов евро.
- В этом сезоне форвард забил 16 голов и сделал один ассист в 26 матчах.
- Его контракт с «Арсеналом» истекает в июне 2021 года.