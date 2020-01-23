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    Mundo Deportivo: Обамеянг дал согласие на переход в «Барселону»

    Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг хочет перейти в «Барселону».

    По информации Mundo Deportivo, габонец уже оповестил каталонский клуб о готовности перебраться на «Камп Ноу» текущей зимой.

    Впрочем, «Арсенал» по-прежнему не намерен расставаться с одним из своих лидеров.

    • Рыночная стоимость Обамеянга оценивается в 70 миллионов евро.
    • В этом сезоне форвард забил 16 голов и сделал один ассист в 26 матчах.
    • Его контракт с «Арсеналом» истекает в июне 2021 года.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 10:52
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1427

      Dizayner 12 минут назад

      а что будет когда суарес поправится? кого посадят на банку? по-моему совсем непродуманное решение Аубы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1656

      Чермындыр > Dizayner 2 минуты назад

      Думаю Ауба спокойно сметится на фланг на место Гризмана

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      FENIX-SL 32 минуты назад

      странно
      так рвался в реал
      чтобы перейти в барсу
      ну как ни крути это будет лучший трансфер относительно гризмана

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2596

      Alekxei Z. 58 минут назад

      А кто от Барсы откажется ?
      Не пойму зачем он им понадобился. Вот Агуэро это клад , а этот ни о чём...

      -2
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      Рейтинг: +826

      FENIX-SL > Alekxei Z. 33 минуты назад

      ни о чем
      а ты получается где то между Агуэро и Обамеянгом?

      0
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      Рейтинг: +2013

      Майор Дзагоев > Alekxei Z. 33 минуты назад

      Суарес на травме, нужна временная замена

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      Рейтинг: +2596

      Alekxei Z. > FENIX-SL 2 минуты назад

      при чём тут я ???
      Какого х..я ты тут пишешь . если тебе на мнение других наплевать ?
      От тебя и от меня судьба игроков не зависит. идёт обмен мнениями...и только

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      Рейтинг: +2596

      Alekxei Z. > Майор Дзагоев 55 секунд назад

      Я понимаю.
      По мне Агуэро на голову сильнее Обумеянга.

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