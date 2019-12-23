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    Бояринцев вошел в тренерский штаб «КАМАЗа»

    «КАМАЗ» объявил о назначении Дениса Бояринцева на пост старшего тренера команды.

    «Тренерский штаб автозаводцев пополнил экс-игрок казанского «Рубина», московского «Спартака» и сборной России. Специалист, имеющий за плечами опыт работы в молодeжной команде «Торпедо», новотроицкой «Носте» и в ивановском «Текстильщике», – говорится в публикации клуба из Набережных Челнов.

    • 18 декабря Бояринцева уволили из «Текстильщика».
    • По итогам 17 туров «КАМАЗ» занимает четвертое место в турнирной таблице ПФЛ зона «Урал-Приволжье».
    • Главным тренером команды остается Михаил Белов.

    Источник: Официальный сайт «КАМАЗа»

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