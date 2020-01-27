Бояринцев вошел в тренерский штаб «КАМАЗа»

«КАМАЗ» объявил о назначении Дениса Бояринцева на пост старшего тренера команды.
«Тренерский штаб автозаводцев пополнил экс-игрок казанского «Рубина», московского «Спартака» и сборной России. Специалист, имеющий за плечами опыт работы в молодeжной команде «Торпедо», новотроицкой «Носте» и в ивановском «Текстильщике», – говорится в публикации клуба из Набережных Челнов.
- 18 декабря Бояринцева уволили из «Текстильщика».
- По итогам 17 туров «КАМАЗ» занимает четвертое место в турнирной таблице ПФЛ зона «Урал-Приволжье».
- Главным тренером команды остается Михаил Белов.
Источник: Официальный сайт «КАМАЗа»