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Бояринцев вошел в тренерский штаб «КАМАЗа»

27 января 2020, 19:16

«КАМАЗ» объявил о назначении Дениса Бояринцева на пост старшего тренера команды.

«Тренерский штаб автозаводцев пополнил экс-игрок казанского «Рубина», московского «Спартака» и сборной России. Специалист, имеющий за плечами опыт работы в молодeжной команде «Торпедо», новотроицкой «Носте» и в ивановском «Текстильщике», – говорится в публикации клуба из Набережных Челнов.

  • 18 декабря Бояринцева уволили из «Текстильщика».
  • По итогам 17 туров «КАМАЗ» занимает четвертое место в турнирной таблице ПФЛ зона «Урал-Приволжье».
  • Главным тренером команды остается Михаил Белов.

Источник: Официальный сайт «КАМАЗа»
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье КАМАЗ Бояринцев Денис
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