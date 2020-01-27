«Краснодар» сыграет с «Ухань Залл» на втором сборе

На втором зимнем сборе в Испании «Краснодар» проведет четыре товарищеских матча.

Краснодарцы сыграют с «Мальме» (2 февраля), плзеньской «Викторией» (7 февраля), «Мьендаленом» (7 ферваля) и «Ухань Залл» (10 февраля).

«С сегодняшнего дня у ребят три выходных, а уже 30-го января команда вновь соберется в Испании. На этот раз в Марбелье, где начнется второй зимний тренировочный сбор» – сообщается в твиттере клуба.

«Ухань Залл» – футбольный клуб из провинции Хубэй, город Ухань, выступающий в китайской Суперлиге.

В среду китайские власти из-за эпидемии коронавируса приняли решение закрыть на карантин Ухань, население которого составляет 11 млн человек.