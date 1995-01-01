«Краснодар» сыграет с «Ухань Залл» на втором сборе

а как же порновирус ой короновирус...
На втором зимнем сборе в Испании «Краснодар» проведет четыре товарищеских матча.
Краснодарцы сыграют с «Мальме» (2 февраля), плзеньской «Викторией» (7 февраля), «Мьендаленом» (7 ферваля) и «Ухань Залл» (10 февраля).
«С сегодняшнего дня у ребят три выходных, а уже 30-го января команда вновь соберется в Испании. На этот раз в Марбелье, где начнется второй зимний тренировочный сбор» – сообщается в твиттере клуба.
- «Ухань Залл» – футбольный клуб из провинции Хубэй, город Ухань, выступающий в китайской Суперлиге.
- В среду китайские власти из-за эпидемии коронавируса приняли решение закрыть на карантин Ухань, население которого составляет 11 млн человек.
С сегодняшнего дня у ребят три выходных, а уже 30-го января команда вновь соберeтся в Испании. На этот раз в Марбелье, где начнется второй зимний тренировочный сбор.В рамках сбора запланированы четыре спарринга. Расписание О времени начала матчей мы сообщим дополнительно pic.twitter.com/4kN3uPGZzu— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 27 января 2020 г.