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«Краснодар» сыграет с «Ухань Залл» на втором сборе

27 января 2020, 13:57
5

На втором зимнем сборе в Испании «Краснодар» проведет четыре товарищеских матча.

Краснодарцы сыграют с «Мальме» (2 февраля), плзеньской «Викторией» (7 февраля), «Мьендаленом» (7 ферваля) и «Ухань Залл» (10 февраля).

«С сегодняшнего дня у ребят три выходных, а уже 30-го января команда вновь соберется в Испании. На этот раз в Марбелье, где начнется второй зимний тренировочный сбор» – сообщается в твиттере клуба.

  • «Ухань Залл» – футбольный клуб из провинции Хубэй, город Ухань, выступающий в китайской Суперлиге.
  • В среду китайские власти из-за эпидемии коронавируса приняли решение закрыть на карантин Ухань, население которого составляет 11 млн человек.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мальме Виктория
Комментарии (5)
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Costazzz
1580123445
Как они собираются играть с невыездным клубом?
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Добрый Бобер
1580123875
Эммм... Может не надо?
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Граф2019
1580130029
а как же порновирус ой короновирус...
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