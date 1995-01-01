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    «Краснодар» сыграет с «Ухань Залл» на втором сборе

    На втором зимнем сборе в Испании «Краснодар» проведет четыре товарищеских матча.

    Краснодарцы сыграют с «Мальме» (2 февраля), плзеньской «Викторией» (7 февраля), «Мьендаленом» (7 ферваля) и «Ухань Залл» (10 февраля).

    «С сегодняшнего дня у ребят три выходных, а уже 30-го января команда вновь соберется в Испании. На этот раз в Марбелье, где начнется второй зимний тренировочный сбор» – сообщается в твиттере клуба.

    • «Ухань Залл» – футбольный клуб из провинции Хубэй, город Ухань, выступающий в китайской Суперлиге.
    • В среду китайские власти из-за эпидемии коронавируса приняли решение закрыть на карантин Ухань, население которого составляет 11 млн человек.

    Источник: твиттер «Краснодара»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +307

      Граф2019 7 минут назад

      а как же порновирус ой короновирус...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3973

      Добрый Бобер 1 час назад

      Эммм... Может не надо?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +21

      Costazzz 1 час назад

      Как они собираются играть с невыездным клубом?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1021

      Стаz > Costazzz 36 минут назад

      Туда поедут))

      0
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