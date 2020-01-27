«Краснодар» сыграет с «Ухань Залл» на втором сборе

На втором зимнем сборе в Испании «Краснодар» проведет четыре товарищеских матча.
Краснодарцы сыграют с «Мальме» (2 февраля), плзеньской «Викторией» (7 февраля), «Мьендаленом» (7 ферваля) и «Ухань Залл» (10 февраля).
«С сегодняшнего дня у ребят три выходных, а уже 30-го января команда вновь соберется в Испании. На этот раз в Марбелье, где начнется второй зимний тренировочный сбор» – сообщается в твиттере клуба.
- «Ухань Залл» – футбольный клуб из провинции Хубэй, город Ухань, выступающий в китайской Суперлиге.
- В среду китайские власти из-за эпидемии коронавируса приняли решение закрыть на карантин Ухань, население которого составляет 11 млн человек.
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Источник: твиттер «Краснодара»