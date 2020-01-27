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  • Юрий Газзаев подал в отставку с поста главного тренера «Енисея»

Юрий Газзаев подал в отставку с поста главного тренера «Енисея»

27 января 2020, 09:43

Главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев решил уйти с занимаемого поста.

По информации «Сибирского агентства новостей», 59-летний специалист сам подал в отставку.

  • Газзаев возглавлял «Енисей» с августа 2019 года.
  • Еще в конце декабря тренер заявлял, что ему позвонили из руководства клуба и сказали, что он будет уволен.
  • По итогам 25 туров красноярская команда располагается на 17-м месте в турнирной таблице ФНЛ.

Болельщики «Енисея» установили три билборда на въезде в Красноярск. Они требуют объяснить ситуацию с Газзаевым

Источник: «Сибирское агентство новостей»

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Россия. ФНЛ Енисей Газзаев Юрий
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