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    Юрий Газзаев подал в отставку с поста главного тренера «Енисея»

    Главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев решил уйти с занимаемого поста.

    По информации «Сибирского агентства новостей», 59-летний специалист сам подал в отставку.

    • Газзаев возглавлял «Енисей» с августа 2019 года.
    • Еще в конце декабря тренер заявлял, что ему позвонили из руководства клуба и сказали, что он будет уволен.
    • По итогам 25 туров красноярская команда располагается на 17-м месте в турнирной таблице ФНЛ.

    Болельщики «Енисея» установили три билборда на въезде в Красноярск. Они требуют объяснить ситуацию с Газзаевым

    Источник: «Сибирское агентство новостей»

    Информационный портал, посвященный новостям в Сибирском федеральном округе, в том числе Красноярском крае.

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