Юрий Газзаев подал в отставку с поста главного тренера «Енисея»

Главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев решил уйти с занимаемого поста.

По информации «Сибирского агентства новостей», 59-летний специалист сам подал в отставку.

Газзаев возглавлял «Енисей» с августа 2019 года.

Еще в конце декабря тренер заявлял, что ему позвонили из руководства клуба и сказали, что он будет уволен.

По итогам 25 туров красноярская команда располагается на 17-м месте в турнирной таблице ФНЛ.

Болельщики «Енисея» установили три билборда на въезде в Красноярск. Они требуют объяснить ситуацию с Газзаевым