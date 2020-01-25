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  • Новиков: «Комличенко – большой шаг для «Динамо» вперед, который поможет двигаться в выбранном направлении»

Новиков: «Комличенко – большой шаг для «Динамо» вперед, который поможет двигаться в выбранном направлении»

25 января 2020, 22:09
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал трансфер форварда Николая Комличенко. Футболист перешел из чешской «Млады Болеслав».

«Николай – футболист очень высокого уровня, и мы крайне рады, что он переходит в нашу команду. Комличенко умеет забивать и забивает действительно много. Является игроком сборной России, обладает отменными физическими данными. Приход Николая Комличенко для нас большой шаг вперeд, который поможет нам двигаться в выбранном направлении.

Я уже говорил о том, что мы хотим больше фланговой игры. Николай отлично подходит для этого стиля – он очень здорово цепляется за мячи, действует в силовой манере, хорош в штрафной площади. Умеет продавить соперника, качественно завершает. Будем использовать его сильные стороны», – сказал тренер.

  • Комличенко – воспитанник «Краснодара».
  • За «Младу» он выступал с июля 2017 года, сыграл 74 матча, забил 46 голов и сделал 14 ассистов.
  • «Динамо» в РПЛ идет восьмым.

Источник: официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Комличенко Николай Новиков Кирилл
Комментарии (3)
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Brabus71
1579996395
Для Комличенко шаг назад...
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1580010617
Надо как с Данни, в контракте прописать максимальную сумму продажи.
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