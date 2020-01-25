Новиков: «Комличенко – большой шаг для «Динамо» вперед, который поможет двигаться в выбранном направлении»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал трансфер форварда Николая Комличенко. Футболист перешел из чешской «Млады Болеслав».

«Николай – футболист очень высокого уровня, и мы крайне рады, что он переходит в нашу команду. Комличенко умеет забивать и забивает действительно много. Является игроком сборной России, обладает отменными физическими данными. Приход Николая Комличенко для нас большой шаг вперeд, который поможет нам двигаться в выбранном направлении.

Я уже говорил о том, что мы хотим больше фланговой игры. Николай отлично подходит для этого стиля – он очень здорово цепляется за мячи, действует в силовой манере, хорош в штрафной площади. Умеет продавить соперника, качественно завершает. Будем использовать его сильные стороны», – сказал тренер.