Примера. «Барселона» проиграла «Валенсии» ⚡

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Валенсия» дома обыграла «Барселону» – 2:0.

Первый гол в свои ворота забил защитник каталонцев Жорди Альба. Второй мяч на счету нападающего хозяев Макси Гомеса.

Это первое поражение для Энрике Сетьена на посту главного тренера «Барсы».

«Валенсия» набрала 34 очка и поднялась на пятое место в таблице. «Барселона» занимает первую строчку, но может упустить ее, когда сыграет «Реал».

Чемпионат Испании. Примера. 21-й тур

Валенсия – Барселона – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Альба, 48 (в свои ворота); 2:0 – Макси Гомес, 77.

Незабитый пенальти: Макси Гомес, 12.

Валенсия: Доменек, Гайя, Гарай, Паулиста, Васс, Солер (Собрино, 90), Торрес, Кондогбиа, Коклен, Гамейро (Родриго, 59), Макси Гомес (Хауме, 79).

Барселона: тер Стеген, Умтити, Пике, Серхи Роберто, Альба, де Йонг (Ракитич, 85), Бускетс, Артур (Видаль, 56), Фати (Кольядо, 85), Месси, Гризманн.

Предупреждения: Коклен, 54 – Пике, 10; Умтити, 43; Бускетс, 52.

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