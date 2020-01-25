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Примера. «Барселона» проиграла «Валенсии» ⚡

25 января 2020, 19:53
24

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Валенсия» дома обыграла «Барселону» – 2:0.

Первый гол в свои ворота забил защитник каталонцев Жорди Альба. Второй мяч на счету нападающего хозяев Макси Гомеса.

Это первое поражение для Энрике Сетьена на посту главного тренера «Барсы».

«Валенсия» набрала 34 очка и поднялась на пятое место в таблице. «Барселона» занимает первую строчку, но может упустить ее, когда сыграет «Реал».

Чемпионат Испании. Примера. 21-й тур

Валенсия – Барселона – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Альба, 48 (в свои ворота); 2:0 – Макси Гомес, 77.

Незабитый пенальти: Макси Гомес, 12.

Валенсия: Доменек, Гайя, Гарай, Паулиста, Васс, Солер (Собрино, 90), Торрес, Кондогбиа, Коклен, Гамейро (Родриго, 59), Макси Гомес (Хауме, 79).

Барселона: тер Стеген, Умтити, Пике, Серхи Роберто, Альба, де Йонг (Ракитич, 85), Бускетс, Артур (Видаль, 56), Фати (Кольядо, 85), Месси, Гризманн.

Предупреждения: Коклен, 54 – Пике, 10; Умтити, 43; Бускетс, 52.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Валенсия Барселона
Комментарии (24)
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petr69
1579971326
плохо без Суареса
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Saracen Jr
1579971353
смотреть на игру барсы сегодня настолько противно, что даже комментировать ни ее, ни результат не хочется. только тер штегену хочется сказать спасибо. тащил все что можно было и единственный к кому нет претензий
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Alex Flash
1579972455
Проблемы остались в обороне и беззубость атаки. В этом году они до полуфинала даже не догребут в ЛЧ
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bolel58
1579973534
Тренер новый, а игра команды по прежнему унылая. Очень сложно будет с такой игрой конкурировать с соперниками.
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Barçist
1579975012
По крайней мере стабильно,ровно идём,не туда правда.На поле и состав тот же,с учётом травмы Суареса.Ситтьен,наконец-то,понял почему убрали Вальверде?Или он думает,что они от имени Круифа летать начнут?Не начнут.Так и будут не спеша осаждать ворота,пихая мяч Месси.А разгромы при паре Пике-Роберто случайны тоже были?Пока без перемен,но у него хоть понимание проблем есть,посмотрим есть ли способность их решить.Время у него до лета,как я понимаю.
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nelez
1579978952
Я бы сказал Тер Стеген самый лучший вратарь в мире на сегодняшний день. Если бы не он счет вообще был бы позорным.
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JTherry
1579981911
рокировка на тренерском мостике не помогла...
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Proker
1579982223
Вот она что, Барса больше чем клуб)))
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Патронташ
1580032040
Странно почему не играет Лангле? В этом составе защиты он безусловно был лучшим. Зато находится место деревянному Роберто и медленной дырке Уимтити. Пике не позавидуешь. В его годы страховать регулярно проваливающихся защитных бездарей. Из всех элитных клубов Европы, у Барселоны самая "донная" защита.
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nelez
1580036733
Скорее всего Валенсия выиграла Барселону
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