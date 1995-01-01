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    Примера. «Барселона» проиграла «Валенсии» ⚡

    В матче 21-го тура чемпионата Испании «Валенсия» дома обыграла «Барселону» – 2:0.

    Первый гол в свои ворота забил защитник каталонцев Жорди Альба. Второй мяч на счету нападающего хозяев Макси Гомеса.

    Это первое поражение для Энрике Сетьена на посту главного тренера «Барсы».

    «Валенсия» набрала 34 очка и поднялась на пятое место в таблице. «Барселона» занимает первую строчку, но может упустить ее, когда сыграет «Реал».

    Чемпионат Испании. Примера. 21-й тур

    Валенсия – Барселона – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Альба, 48 (в свои ворота); 2:0 – Макси Гомес, 77.

    Незабитый пенальти: Макси Гомес, 12.

    Валенсия: Доменек, Гайя, Гарай, Паулиста, Васс, Солер (Собрино, 90), Торрес, Кондогбиа, Коклен, Гамейро (Родриго, 59), Макси Гомес (Хауме, 79).

    Барселона: тер Стеген, Умтити, Пике, Серхи Роберто, Альба, де Йонг (Ракитич, 85), Бускетс, Артур (Видаль, 56), Фати (Кольядо, 85), Месси, Гризманн.

    Предупреждения: Коклен, 54 – Пике, 10; Умтити, 43; Бускетс, 52.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:53
    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +179

      bolel58 5 минут назад

      Тренер новый, а игра команды по прежнему унылая. Очень сложно будет с такой игрой конкурировать с соперниками.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2934

      dinar7777dinar > bolel58 3 минуты назад

      Всему своё время . Он только пришёл .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2022

      Борат 15 минут назад

      Проиграла Барселона , а стыдно за спартак!!!!
      Позор хрякам!
      Гыгы

      4
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    • ...
      Рейтинг: +783

      Alex Flash 23 минуты назад

      Проблемы остались в обороне и беззубость атаки. В этом году они до полуфинала даже не догребут в ЛЧ

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2223

      Derzkiy1 29 минут назад

      Центр поля у Барсы говно стал ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      dinar7777dinar 31 минуту назад

      Отголоски ещё остались от сранного тренерства Вальверде

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1207

      CSKA57 33 минуты назад

      Игра Барсы разочаровывает. Месси сам на себя не похож.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +810

      petr69 > CSKA57 26 минут назад

      Барселона нанесла 13 ударов,11 из них Месси. А может разрешить иногда и др. игрокам бить по воротам?

      2
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      ...
      Рейтинг: +2934

      dinar7777dinar > petr69 11 минут назад

      А кто им мешает это делать ? Тому же гризманну ? Почему то когда есть Суарес он забивает и бьет по воротам . Так то мешает делать это другим ? Или ты хочешь запеть что Месси виноват ?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +174

      KsiroN 39 минут назад

      Суареса они хотят заменить, с такой обороной им никакие нападающие не помогут! Хоть Роналду купите вместе с Неймаром, пока с Пике кого-то нормального не поставят так и будет лихорадить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2064

      SarJr 41 минуту назад

      смотреть на игру барсы сегодня настолько противно, что даже комментировать ни ее, ни результат не хочется. только тер штегену хочется сказать спасибо. тащил все что можно было и единственный к кому нет претензий

      2
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      Рейтинг: +810

      petr69 42 минуты назад

      плохо без Суареса

      2
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