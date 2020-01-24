Василий Березуцкий – о возвращении в ЦСКА: «Раз Нобель Арустамян пишет, значит так и будет»

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал информацию о возвращении в клуб. Тренер не стал его исключать.

«Пока ничего не могу сказать о своем возвращении в ЦСКА, но это уже не первый звонок от СМИ. Пока по этому поводу комментировать нечего. Раз Нобель Арустамян пишет, значит так и будет. Я правда пока не могу комментировать, ничего еще не решено», – сказал Березуцкий Sport24.