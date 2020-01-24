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  • Василий Березуцкий – о возвращении в ЦСКА: «Раз Нобель Арустамян пишет, значит так и будет»

Василий Березуцкий – о возвращении в ЦСКА: «Раз Нобель Арустамян пишет, значит так и будет»

24 января 2020, 21:57
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Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал информацию о возвращении в клуб. Тренер не стал его исключать.

«Пока ничего не могу сказать о своем возвращении в ЦСКА, но это уже не первый звонок от СМИ. Пока по этому поводу комментировать нечего. Раз Нобель Арустамян пишет, значит так и будет. Я правда пока не могу комментировать, ничего еще не решено», – сказал Березуцкий Sport24.

  • Последнее место работы братьев Березуцких – «Витесс».
  • Тренеры играли за ЦСКА более десяти лет.
  • ЦСКА в РПЛ идет на четвертом месте.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Василий
Комментарии (1)
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paracetamol
1579898416
Чёто там потренировали, обделались, и домой.
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