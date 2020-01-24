Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    3 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?

    Василий Березуцкий – о возвращении в ЦСКА: «Раз Нобель Арустамян пишет, значит так и будет»

    Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал информацию о возвращении в клуб. Тренер не стал его исключать.

    «Пока ничего не могу сказать о своем возвращении в ЦСКА, но это уже не первый звонок от СМИ. Пока по этому поводу комментировать нечего. Раз Нобель Арустамян пишет, значит так и будет. Я правда пока не могу комментировать, ничего еще не решено», – сказал Березуцкий Sport24.

    • Последнее место работы братьев Березуцких – «Витесс».
    • Тренеры играли за ЦСКА более десяти лет.
    • ЦСКА в РПЛ идет на четвертом месте.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:57
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81432
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75239
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru