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Марков – лучший игрок «Рубина» на первом сборе

24 января 2020, 20:59

Первый сбор «Рубина» в Турции завершен. Лучшим футболистом по его итогам стал нападающий Евгений Марков.

«Тренерский штаб подвeл итоги сбора и определил лучшего игрока тренировок!

Первое место завоевал Евгений Марков! Напоминаем, что тренерский штаб ведeт рейтинг лучших игроков тренировок по системе +/-», – информирует пресс-служба «Рубина».

  • Марков в сезоне РПЛ провел 14 матчей, забил четыре гола.
  • «Рубин» в таблице идет в зоне переходных матчей.
  • 1 марта команда сыграет в 20-м туре РПЛ против «Тамбова».

Источник: твиттер «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Марков Евгений
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