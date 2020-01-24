Марков – лучший игрок «Рубина» на первом сборе

Первый сбор «Рубина» в Турции завершен. Лучшим футболистом по его итогам стал нападающий Евгений Марков.
«Тренерский штаб подвeл итоги сбора и определил лучшего игрока тренировок!
Первое место завоевал Евгений Марков! Напоминаем, что тренерский штаб ведeт рейтинг лучших игроков тренировок по системе +/-», – информирует пресс-служба «Рубина».
- Марков в сезоне РПЛ провел 14 матчей, забил четыре гола.
- «Рубин» в таблице идет в зоне переходных матчей.
- 1 марта команда сыграет в 20-м туре РПЛ против «Тамбова».
Источник: твиттер «Рубина»