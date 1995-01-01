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    Марков – лучший игрок «Рубина» на первом сборе

    Первый сбор «Рубина» в Турции завершен. Лучшим футболистом по его итогам стал нападающий Евгений Марков.

    «Тренерский штаб подвeл итоги сбора и определил лучшего игрока тренировок!

    Первое место завоевал Евгений Марков! Напоминаем, что тренерский штаб ведeт рейтинг лучших игроков тренировок по системе +/-», – информирует пресс-служба «Рубина».

    • Марков в сезоне РПЛ провел 14 матчей, забил четыре гола.
    • «Рубин» в таблице идет в зоне переходных матчей.
    • 1 марта команда сыграет в 20-м туре РПЛ против «Тамбова».

    Источник: твиттер «Рубина»

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