Марков – лучший игрок «Рубина» на первом сборе

Первый сбор «Рубина» в Турции завершен. Лучшим футболистом по его итогам стал нападающий Евгений Марков.

«Тренерский штаб подвeл итоги сбора и определил лучшего игрока тренировок!

Первое место завоевал Евгений Марков! Напоминаем, что тренерский штаб ведeт рейтинг лучших игроков тренировок по системе +/-», – информирует пресс-служба «Рубина».