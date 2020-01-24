«Реал» сыграет с «Сарагосой» в 1/8 финала Кубка Испании, «Барселона» – с «Леганесом»

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании.
«Леонеса» — «Валенсия»
«Бадахос» — «Гранада»
«Тенерифе» — «Атлетик»
«Сарагоса» — «Реал»
«Мирандес» — «Севилья»
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»
«Барселона» — «Леганес»
«Реал Сосьедад» — «Осасуна»
Все матчи 1/8 финала пройдут 29 января.
- «Сарагоса» выбила из 1/16 финала «Мальорку» (3:1), «Леганес» прошел «Эбро» (1:0).
- «Барселона» прошла «Ибицу» (2:1), «Реал» оказался сильнее «Унионистаса» (3:1).
- «Леганес» идет на 19-м месте в Примере, «Сарагоса» – на четвертом месте в Сегунде.
Источник: сайт Федерации футбола Испании