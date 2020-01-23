Слуцкий – о том, что после ЦСКА нет смысла тренировать другой клуб РПЛ: «Это было сказано про этап трeхлетней давности»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил свои слова о том, что после работы в ЦСКА он не видит смысла возглавлять другую российскую команду.

«На каждом жизненном этапе у человека разные цели, задачи, приоритеты, желания. В одном из интервью я сказал, что после ЦСКА нет смысла тренировать другой российский клуб. Это все начали обсуждать. Но это было сказано про этап трeхлетней давности. Я не говорил, что если я возвращаюсь в Россию, то только в ЦСКА.

Я поработал в Европе, понял все плюсы и минусы этой работы, получил крутейший опыт. И теперь мне захотелось другого. «Халл Сити» и «Витесс» были клубами со своей спецификой. Там не было стабильности состава, существовала большая текучка. На каком-то этапе от этого начинаешь уставать.

Тот проект, который мне предложили в «Рубине», мне безумно интересен. Хотя я понимаю, что в футболе вообще не может быть проектов, потому что стоит тебе проиграть несколько матчей, все твои проекты забываются, и всe, до свидания. Поэтому не хочу рассуждать вдолгую. Есть текущая ситуация.

Вариант с «Рубином» показался мне безумно интересным. Я уже давно никому не доверяю, например, в оценке футболиста. Мне могут 100 человек сказать, что игрок шикарный, но я не поверю, пока сам его не увижу. Или, допустим, 200 человек мне скажут, что игрок нарушает режим, но я могу пропустить эти слова мимо ушей. Потому что предпочитаю сам выстраивать отношения.

Была масса примеров, когда мне попадался якобы проблемный футболист, но я разбирался в сути проблемы и понимал, что она лежит в другой плоскости. Сейчас мне тоже не важно, что говорят люди и что советуют. Я поступил так, как подсказывало мое внутреннее ощущение», – сказал 48-летний специалист.