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    Тедеско: «У «Спартака» нет игрока типа Дзюбы и мы ищем другие решения, чтобы забивать голы»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил состав своей команды и целесообразность его усиления.

    «На какую позицию нам нужно усиление? Мы всегда открыто говорим о подобном с руководством. Я сказал, что сейчас доволен командой и качеством игроков, но ясно, что наши глаза всегда открыты и мы присматриваем тех, кто может улучшить команду. У нас есть скауты, которые просматривают футболистов, сравнивают с уже имеющимися.

    На позиции центрального защитника, к примеру, мы можем использовать Крала. В таком случае на месте Крала могут сыграть другие ребята: Гулиев, Тиль, Умяров. В центре обороны есть варианты с Гапоновым, Масловым. Я знаю, что Маслов фланговый защитник, но вижу, что он обладает достаточно хорошей техникой, чтобы сыграть и на позиции в центре. Поэтому я склоняюсь к мнению, что у нас хватает игроков на эти позиции.

    А по поводу форварда, вы правы, у нас нет высокого игрока, типа Дзюбы или кого-то другого. И мы ищем на поле другие решения, чтобы забивать голы», – сказал Тедеско.

    • В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает 10-е место по итогам 19 туров.
    • Летом клуб потратил на трансферы 42 миллиона евро.

    Тедеско: «Готовность «Спартака» сейчас оценю в минус 20 процентов»

    Тедеско: «Уход Солтмурада Бакаева стал для меня большим сюрпризом. Он был в моих планах»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:44
    Комментарии9
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      Рейтинг: +11364

      vka1970 11 минут назад

      На Дзюбе свет клином не сошёлся.Сегодня он в цене, а завтра будет мячи мальчикам подавать или штаны в госдуре просиживать.Так что умерла так умерла.

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      Рейтинг: +15448

      DOCTOR PENALTY 40 минут назад

      И этот туда же, задзюбали уже этим игрочишкой. Нашли эталон.. бл***!

      1
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      Рейтинг: +21529

      oyabun 44 минуты назад

      В матче с Ростовом уже попробовали использовать Крала в роли ЦЗ. Чем закончилась встреча, надеюсь все помнят? Странно что Тедеско хочет снова наступать на те же грабли.

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      Рейтинг: +1383

      klim2m 45 минут назад

      Вот то и радуйся что нет такого))))

      1
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      Рейтинг: +15448

      DOCTOR PENALTY > klim2m 23 минуты назад

      что нет в рядах такого типа

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      Рейтинг: +875

      acor94 1 час назад

      Дзю кстати пока контракт не продлил. Так что у спартака есть вариант бесплатно вернуть его летом

      0
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      Рейтинг: +2053

      Томик > acor94 56 минут назад

      Смысла уже нет. Старческий ревматизм лечить ему. А там и склероз не за горами. Не, не - сами, сами.

      1
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      Рейтинг: +1465

      alarm 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      у хряков даже ананидзы нет, символа клуба, который сбежал из тарасятника тёмной ночкой! позор!

      -4
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      Рейтинг: +2053

      Томик > alarm 59 минут назад

      Да, сбежал. Все рады. За такую выплату пол интернета сбежали бы, не собирая вещей). Да ещё и на Кипр.

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