Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тедеско: «У «Спартака» нет игрока типа Дзюбы и мы ищем другие решения, чтобы забивать голы»

Тедеско: «У «Спартака» нет игрока типа Дзюбы и мы ищем другие решения, чтобы забивать голы»

23 января 2020, 11:44
16

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил состав своей команды и целесообразность его усиления.

«На какую позицию нам нужно усиление? Мы всегда открыто говорим о подобном с руководством. Я сказал, что сейчас доволен командой и качеством игроков, но ясно, что наши глаза всегда открыты и мы присматриваем тех, кто может улучшить команду. У нас есть скауты, которые просматривают футболистов, сравнивают с уже имеющимися.

На позиции центрального защитника, к примеру, мы можем использовать Крала. В таком случае на месте Крала могут сыграть другие ребята: Гулиев, Тиль, Умяров. В центре обороны есть варианты с Гапоновым, Масловым. Я знаю, что Маслов фланговый защитник, но вижу, что он обладает достаточно хорошей техникой, чтобы сыграть и на позиции в центре. Поэтому я склоняюсь к мнению, что у нас хватает игроков на эти позиции.

А по поводу форварда, вы правы, у нас нет высокого игрока, типа Дзюбы или кого-то другого. И мы ищем на поле другие решения, чтобы забивать голы», – сказал Тедеско.

  • В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает 10-е место по итогам 19 туров.
  • Летом клуб потратил на трансферы 42 миллиона евро.

Тедеско: «Готовность «Спартака» сейчас оценю в минус 20 процентов»

Тедеско: «Уход Солтмурада Бакаева стал для меня большим сюрпризом. Он был в моих планах»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
klim2m
1579774322
Вот то и радуйся что нет такого))))
Ответить
DOCTOR PENALTY
1579774579
И этот туда же, задзюбали уже этим игрочишкой. Нашли эталон.. бл***!
Ответить
vka1970
1579776307
На Дзюбе свет клином не сошёлся.Сегодня он в цене, а завтра будет мячи мальчикам подавать или штаны в госдуре просиживать.Так что умерла так умерла.
Ответить
seth343
1579777702
Лучше искать другие решения, чем такого как дзюба
Ответить
Диктор
1579779982
Ищите ищущий да обряднет.
Ответить
Rus9I
1579780701
Я всегда думал что Спартак, это игра в пас, в комбинации на поле. А игра черед Дзюбу, это тупой заброс на столба. Да, я не спорю, у нас в РПЛ это часто срабатывает, из за низкого качества игроков. Но в Европе, это в прошлом. Там даже столбы техничнее наших переходов. Я хочу видеть игру, а не это вот все)
Ответить
Hektor 84
1579782449
Та лучше и не надо. Пусть дзюбка в бзените пылит.
Ответить
Hektor 84
1579782696
Только Зенит ему предлагает новый контракт на пониженных условиях. А Спасителю сборной России от сан Марино западло идти на понижение. Так что скоро ожидаем воссоединение с Зе Болотным и кокошей в Сочи.)))
Ответить
КАМПОСТЕР1
1579798524
Пипец, продать Зе и думать о дзюбинье, раньше думать надо было
Ответить
КАМПОСТЕР1
1579798636
Зе отрабатывал и как нам и у своих ворот не раз выручал, вот кого не хватает
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+