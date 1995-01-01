Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

    Тедеско: «Готовность «Спартака» сейчас оценю в минус 20 процентов»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о готовности своей команды к возобновлению сезона.

    «Что касается готовности команды сейчас, то оценю еe, наверное, минус 20% (смеeтся). По моим ощущениям, команда хорошо работает, ребята прогрессируют. Сейчас вы не найдeте ни одного тренера, который скажет: «Мы плохо работаем». Важно, чтобы мы были готовы к 29 февраля», – сказал Тедеско.

    • «Спартак» проводит первый тренировочный сбор в Абу-Даби (ОАЭ).
    • В турнирной таблице РПЛ москвичи занимают 10-е место по итогам 19 туров.
    • 29 февраля команда Тедеско в гостях сыграет с «Динамо».

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:15
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11208

      vladimir-7 9 минут назад

      Что-то у Тедеско с математикой совсем х-во, минус 20% не может быть,
      потому, что не может быть.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81432
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75231
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru