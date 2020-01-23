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  • Тедеско: «Готовность «Спартака» сейчас оценю в минус 20 процентов»

Тедеско: «Готовность «Спартака» сейчас оценю в минус 20 процентов»

23 января 2020, 09:15
6

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о готовности своей команды к возобновлению сезона.

«Что касается готовности команды сейчас, то оценю еe, наверное, минус 20% (смеeтся). По моим ощущениям, команда хорошо работает, ребята прогрессируют. Сейчас вы не найдeте ни одного тренера, который скажет: «Мы плохо работаем». Важно, чтобы мы были готовы к 29 февраля», – сказал Тедеско.

  • «Спартак» проводит первый тренировочный сбор в Абу-Даби (ОАЭ).
  • В турнирной таблице РПЛ москвичи занимают 10-е место по итогам 19 туров.
  • 29 февраля команда Тедеско в гостях сыграет с «Динамо».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (6)
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vladimir-7
1579761607
Что-то у Тедеско с математикой совсем х-во, минус 20% не может быть, потому, что не может быть.
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