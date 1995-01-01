Тедеско: «Готовность «Спартака» сейчас оценю в минус 20 процентов»

Что-то у Тедеско с математикой совсем х-во, минус 20% не может быть,
потому, что не может быть.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о готовности своей команды к возобновлению сезона.
«Что касается готовности команды сейчас, то оценю еe, наверное, минус 20% (смеeтся). По моим ощущениям, команда хорошо работает, ребята прогрессируют. Сейчас вы не найдeте ни одного тренера, который скажет: «Мы плохо работаем». Важно, чтобы мы были готовы к 29 февраля», – сказал Тедеско.
- «Спартак» проводит первый тренировочный сбор в Абу-Даби (ОАЭ).
- В турнирной таблице РПЛ москвичи занимают 10-е место по итогам 19 туров.
- 29 февраля команда Тедеско в гостях сыграет с «Динамо».