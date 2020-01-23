Тедеско: «Готовность «Спартака» сейчас оценю в минус 20 процентов»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о готовности своей команды к возобновлению сезона.

«Что касается готовности команды сейчас, то оценю еe, наверное, минус 20% (смеeтся). По моим ощущениям, команда хорошо работает, ребята прогрессируют. Сейчас вы не найдeте ни одного тренера, который скажет: «Мы плохо работаем». Важно, чтобы мы были готовы к 29 февраля», – сказал Тедеско.