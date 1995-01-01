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    Тедеско: «Уход Солтмурада Бакаева стал для меня большим сюрпризом. Он был в моих планах»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал переход в «Рубин» полузащитника Солтмурада Бакаева.

    «Бакаев-младший был в моих планах. Перед «Ростовом» мы с Цорном встретились с ним и с его братом, сказали, что видим его в «Спартаке», объяснили, как именно мы хотим его использовать. Это главное для молодого игрока – он услышал от менеджера и тренера то, как его могут использовать.

    Также мы дали ему шанс сыграть в РПЛ, хотя в его возрасте это непросто. Мы просматривали его в «Спартаке-2», где он играл здорово, и дали шанс в первой команде. Поэтому уход Солтмурада стал для меня большим сюрпризом.

    Клуб и его система – самое важное. Руководство «Спартака» сделало всe возможное, чтобы оставить его здесь. Но Солтмурад сам решил уйти, и нам остаeтся только принять это», – сказал Тедеско.

    • Ранее сообщалось, что «Рубин» заплатит за Бакаева 20 миллионов рублей. «Спартак» сможет выкупить обратно футболиста за 4 миллиона евро.
    • Хавбек заключил с казанским клубом пятилетний контракт.

    Продажа младшего Бакаева – провал или умное решение «Спартака»?

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:23
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1317

      Boeung777 13 минут назад

      По ходу ты в его планы не входил :)

      0
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      Рейтинг: +11214

      vladimir-7 33 минуты назад

      Со стороны клуба к Бакаеву не было особого желания его оставлять и
      сам игрок решил уйти в другой клуб. Что касается Тедеско, то он сам
      на птичьих правах в команде, стоит 2-3 игры проиграть и бандеролью
      Тедеско улетит в Германию.

      2
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      Рейтинг: +1014

      serhio80 > vladimir-7 27 минут назад

      Там ЦСКА продают) а ты Теда обсуждаешь)

      0
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      Рейтинг: +11214

      vladimir-7 > serhio80 20 минут назад

      Там не ЦСКА продают, а акции по долгам и ищут инвесторов, так что всё в порядке.

      0
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      Рейтинг: +6080

      ilichkadr 39 минут назад

      Доменико, ты не в Германии, привыкай к сюрпризам.

      0
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      Рейтинг: +2596

      Alekxei Z. 1 час назад

      Говнюку положили оклад миллион рублей в месяц, хочет больше.
      Пусть валит. Бабло дороже ромбика.
      Как игрок не стоит того чтобы так много его персоне внимания уделять.

      1
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      Рейтинг: +6080

      ilichkadr > Alekxei Z. 36 минут назад

      А что в Спартаке есть те, кому ромбик дороже бабла!? Бабло и ромбик - ДА!! Ромбик без бабла это только для фанатов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6638

      mihail200606 1 час назад

      Кркорин у семака тоже видимо был в планах..

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      Рейтинг: +13645

      bset 1 час назад

      Тут он хотя бы сам решил уйти. А в некоторых клубах голубых цветов игроков отдают в аренду, а ни тренер, ни сам игрок не в курсе.

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      Рейтинг: +6439

      piligrim1986 1 час назад

      ну видимо федуну срать на твои планы)))) ибо ты в планы федуна тоже не входишь)

      2
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      Рейтинг: +1014

      serhio80 > piligrim1986 29 минут назад

      Если бы в планы не входил, то опцию обратного выкупа не включали бы в договор продажи. Посмотрим как в Рубине себя покажет

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