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  • Тедеско: «Уход Солтмурада Бакаева стал для меня большим сюрпризом. Он был в моих планах»

Тедеско: «Уход Солтмурада Бакаева стал для меня большим сюрпризом. Он был в моих планах»

23 января 2020, 10:23
26

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал переход в «Рубин» полузащитника Солтмурада Бакаева.

«Бакаев-младший был в моих планах. Перед «Ростовом» мы с Цорном встретились с ним и с его братом, сказали, что видим его в «Спартаке», объяснили, как именно мы хотим его использовать. Это главное для молодого игрока – он услышал от менеджера и тренера то, как его могут использовать.

Также мы дали ему шанс сыграть в РПЛ, хотя в его возрасте это непросто. Мы просматривали его в «Спартаке-2», где он играл здорово, и дали шанс в первой команде. Поэтому уход Солтмурада стал для меня большим сюрпризом.

Клуб и его система – самое важное. Руководство «Спартака» сделало всe возможное, чтобы оставить его здесь. Но Солтмурад сам решил уйти, и нам остаeтся только принять это», – сказал Тедеско.

  • Ранее сообщалось, что «Рубин» заплатит за Бакаева 20 миллионов рублей. «Спартак» сможет выкупить обратно футболиста за 4 миллиона евро.
  • Хавбек заключил с казанским клубом пятилетний контракт.

Продажа младшего Бакаева – провал или умное решение «Спартака»?

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Бакаев Солтмурад Тедеско Доменико
Комментарии (26)
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piligrim1986
1579765014
ну видимо федуну срать на твои планы)))) ибо ты в планы федуна тоже не входишь)
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bset
1579765447
Тут он хотя бы сам решил уйти. А в некоторых клубах голубых цветов игроков отдают в аренду, а ни тренер, ни сам игрок не в курсе.
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mihail200606
1579765653
Кркорин у семака тоже видимо был в планах..
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ilichkadr
1579767338
Доменико, ты не в Германии, привыкай к сюрпризам.
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vladimir-7
1579767693
Со стороны клуба к Бакаеву не было особого желания его оставлять и сам игрок решил уйти в другой клуб. Что касается Тедеско, то он сам на птичьих правах в команде, стоит 2-3 игры проиграть и бандеролью Тедеско улетит в Германию.
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Boeung777
1579768896
По ходу ты в его планы не входил :)
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Авек плезир
1579770084
Очень своевременно, Тудески. Хорошая попытка
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vka1970
1579776098
У нас с незапамятных времён молились на всех кто мало мальски подавал великие надежды.Ну и где все эти надежды, начиная от Прудникова и заканчивая Джано и Давыдовым ?Так что пусть шишки Бакаев сам набивает, а мы посмотрим, что получится и тогда решение примем.
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Диктор
1579780108
Да хорош уже о этом иуде-пускай подавиться своими 30 серебриниками
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