Тедеско: «Уход Солтмурада Бакаева стал для меня большим сюрпризом. Он был в моих планах»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал переход в «Рубин» полузащитника Солтмурада Бакаева.

«Бакаев-младший был в моих планах. Перед «Ростовом» мы с Цорном встретились с ним и с его братом, сказали, что видим его в «Спартаке», объяснили, как именно мы хотим его использовать. Это главное для молодого игрока – он услышал от менеджера и тренера то, как его могут использовать.

Также мы дали ему шанс сыграть в РПЛ, хотя в его возрасте это непросто. Мы просматривали его в «Спартаке-2», где он играл здорово, и дали шанс в первой команде. Поэтому уход Солтмурада стал для меня большим сюрпризом.

Клуб и его система – самое важное. Руководство «Спартака» сделало всe возможное, чтобы оставить его здесь. Но Солтмурад сам решил уйти, и нам остаeтся только принять это», – сказал Тедеско.

Ранее сообщалось, что «Рубин» заплатит за Бакаева 20 миллионов рублей. «Спартак» сможет выкупить обратно футболиста за 4 миллиона евро.

Хавбек заключил с казанским клубом пятилетний контракт.

Продажа младшего Бакаева – провал или умное решение «Спартака»?