Журналист Егоров: «Сумма трансфера Бакаева – 20 миллионов рублей. «Спартак» имеет право обратного выкупа игрока за 4 миллиона евро»

Журналист Сергей Егоров раскрыл детали трансфера хавбека «Спартака» Солтмурада Бакаева в «Рубин».

«Спартак» и «Рубин» после нескольких дней переговоров достигли договоренности о переходе Солтмурада Бакаева уже в зимнее трансферное окно. Солтмурад в январе подписал контракт с «Рубином», который предусматривал переход летом, по завершении договора с красно-белыми.

Сейчас же, после финализации договоренности, он уйдет в январе. Логичное решение обоих клубов – это снимет напряжение с игрока, которое было бы в ближайшие полгода. Сумма трансфера составила 20 миллионов рублей.

«Спартак» имеет право обратного выкупа футболиста – такая же опция была у Гулиева в «Ростове». Обратный выкуп Солтмурада будет стоить красно-белым 4 миллиона евро», – написал Егоров в телеграме.

Бакаев сыграл за «Спартак-2» 55 матчей, забил девять голов, отдал семь ассистов.

За «Спартак» он провел три матча.

Солтмурад Бакаев: «С этого момента я – игрок «Рубина». Это большой клуб со славной историей и великим будущим»