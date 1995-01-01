Журналист Егоров: «Сумма трансфера Бакаева – 20 миллионов рублей. «Спартак» имеет право обратного выкупа игрока за 4 миллиона евро»

Хватит уже своих же борцов выкупать за сумасшедшие деньги! И зря продали. Надо было отлучить от тренировок до конца контракта и запретить форму и атрибутику клуба носить. А 20 млн. подарить тому уроду, кто такие контракты составляет.
Журналист Сергей Егоров раскрыл детали трансфера хавбека «Спартака» Солтмурада Бакаева в «Рубин».
«Спартак» и «Рубин» после нескольких дней переговоров достигли договоренности о переходе Солтмурада Бакаева уже в зимнее трансферное окно. Солтмурад в январе подписал контракт с «Рубином», который предусматривал переход летом, по завершении договора с красно-белыми.
Сейчас же, после финализации договоренности, он уйдет в январе. Логичное решение обоих клубов – это снимет напряжение с игрока, которое было бы в ближайшие полгода. Сумма трансфера составила 20 миллионов рублей.
«Спартак» имеет право обратного выкупа футболиста – такая же опция была у Гулиева в «Ростове». Обратный выкуп Солтмурада будет стоить красно-белым 4 миллиона евро», – написал Егоров в телеграме.
- Бакаев сыграл за «Спартак-2» 55 матчей, забил девять голов, отдал семь ассистов.
- За «Спартак» он провел три матча.
Солтмурад Бакаев: «С этого момента я – игрок «Рубина». Это большой клуб со славной историей и великим будущим»