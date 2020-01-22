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  • Журналист Егоров: «Сумма трансфера Бакаева – 20 миллионов рублей. «Спартак» имеет право обратного выкупа игрока за 4 миллиона евро»

Журналист Егоров: «Сумма трансфера Бакаева – 20 миллионов рублей. «Спартак» имеет право обратного выкупа игрока за 4 миллиона евро»

22 января 2020, 16:28
9

Журналист Сергей Егоров раскрыл детали трансфера хавбека «Спартака» Солтмурада Бакаева в «Рубин».

«Спартак» и «Рубин» после нескольких дней переговоров достигли договоренности о переходе Солтмурада Бакаева уже в зимнее трансферное окно. Солтмурад в январе подписал контракт с «Рубином», который предусматривал переход летом, по завершении договора с красно-белыми.

Сейчас же, после финализации договоренности, он уйдет в январе. Логичное решение обоих клубов – это снимет напряжение с игрока, которое было бы в ближайшие полгода. Сумма трансфера составила 20 миллионов рублей.

«Спартак» имеет право обратного выкупа футболиста – такая же опция была у Гулиева в «Ростове». Обратный выкуп Солтмурада будет стоить красно-белым 4 миллиона евро», – написал Егоров в телеграме.

  • Бакаев сыграл за «Спартак-2» 55 матчей, забил девять голов, отдал семь ассистов.
  • За «Спартак» он провел три матча.

Солтмурад Бакаев: «С этого момента я – игрок «Рубина». Это большой клуб со славной историей и великим будущим»

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Бакаев Солтмурад
Комментарии (9)
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oyabun
1579700125
Как же это по-спартаковски! Продать за дешево и выкупать потом за сумму в 10 раз большую. Куда проще было подписать новый контракт и отдать в аренду.
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СвинкаСправедливости
1579701309
Поставить на нём клеймо и более никогда с ним дел не иметь.
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Томик
1579701950
Хватит уже своих же борцов выкупать за сумасшедшие деньги! И зря продали. Надо было отлучить от тренировок до конца контракта и запретить форму и атрибутику клуба носить. А 20 млн. подарить тому уроду, кто такие контракты составляет.
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Владислав Vlad
1579711135
ПРодали и продали. И х с ним. У нас уже куча молодых дарований играла.)))
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vova.galeev
1579713950
Кaчеcтвенный сeкc залoг крепkих oтношений и kрепкого здорoвья обоих партнeров, и тeперь еcть cредство котoрое изменит вашу сeкcуальную жизнь раз и навcегда, этo реальнo cекрет мужcкoго вeличия (oпробoвал личнo и всем советую пoпробoвать хoть раз), нe упуcти шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, вoт мoй oпыт ---- https://nnna.ru/mzevs
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zigbert
1579716663
Конечно обратный выкуп дороговат. Хотя может быть и выкупать не придется. Все будет зависеть от самого Бакаева. Если же из него вырастет игрок высокого уровня то и это не велики деньги.
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