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  • Солтмурад Бакаев: «С этого момента я – игрок «Рубина». Это большой клуб со славной историей и великим будущим»

Солтмурад Бакаев: «С этого момента я – игрок «Рубина». Это большой клуб со славной историей и великим будущим»

22 января 2020, 14:56
9

Полузащитник «Спартака» Солтмурад Бакаев объявил о переходе в «Рубин» и попрощался с московской командой.

«С этого момента я игрок казанского «Рубина»! Это большой клуб со славной историей, но что еще более важно, с великим будущим! Я, как и мой брат, часто в интервью отмечали необходимость развития и самосовершенствования, так вот я считаю, что сделал шаг в правильном направлении.

Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто был рядом и поддерживал меня на этом пути. Это в первую очередь моя семья, благодаря которой я выбрал дело, которому хочу и буду посвящать свою жизнь. Большое спасибо болельщикам «Спартака» за то, что поддерживаете команду в любое время! Я очень благодарен руководству и персоналу «Спартака», благодаря этим людям моя мечта стать футболистом сбылась!

Впереди новая страница моей жизни, которая, я уверен, станет не менее важной и яркой, чем предыдущие! Спасибо всем, кто был и будет рядом, я постараюсь сделать так, что бы все кто в меня верит, гордились мной!» – написал Бакаев в инстаграме.

  • Ранее сообщалось, что 20-летний хавбек заключил пятилетнее соглашение с «Рубином».
  • «Бизнес Online» утверждает, что основная причина такого решения воспитанника «Спартака» – неопределенность с ролью в команде Доменико Тедеско.
  • Бакаев сыграл за «Спартак-2» 55 матчей, забил девять голов, отдал семь ассистов.
  • За «Спартак» он провел три матча.

Журналист Егоров: «Рубин» уведомил «Спартак» о готовности выкупить зимой Солтмурада Бакаева

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Солтмурада Бакаева
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Бакаев Солтмурад
Комментарии (9)
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mihail200606
1579694514
Конечно.. Как ты пришёл, будущее стало великим..
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DOCTOR PENALTY
1579695862
Бумажка с этим текстом ходит из рук в руки что-ли?... Уже было.
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алдан2014
1579696620
Всегда неприятно,когда воспитанники клуба убегают,даже не попробовав завоевать место в основе.И после прославлять другой клуб,едва перешедши.. Очень неприятно
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vka1970
1579700322
Ушёл Ефим Ну и конь с ним.
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alll-1
1579702420
Желаю удачи!!! Потом за 4 ляма выкупят.
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ЮНик
1579703628
Будущее "Рубина" такое же "великое" как у "Торпедо", "Ротора", "Алании", "Факела". Причем ближайшее будущее. Даже Солтмурад Бакаев не поможет. (((
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zigbert
1579703943
Конечно для любого игрока необходима практика. В Спартаке ему трудно было закрепиться в основном составе. Хотя и в Рубине ему придется доказывать свои способности. Вряд ли Бакаеву сразу предоставят место в составе. Жаль конечно отдавать своего воспитанника и тем более молодого. Но он принял это решение. Удачи!
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erma
1579703946
Плохо что в Казани за этот большой клуб со славной историей никто не болеет. Все болельщики могут поместиться в телефонную будку. Стыдно, товарищи Казанцы!
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vova.galeev
1579713975
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://vo.la/pZps
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