Солтмурад Бакаев: «С этого момента я – игрок «Рубина». Это большой клуб со славной историей и великим будущим»

Полузащитник «Спартака» Солтмурад Бакаев объявил о переходе в «Рубин» и попрощался с московской командой.

«С этого момента я игрок казанского «Рубина»! Это большой клуб со славной историей, но что еще более важно, с великим будущим! Я, как и мой брат, часто в интервью отмечали необходимость развития и самосовершенствования, так вот я считаю, что сделал шаг в правильном направлении.

Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто был рядом и поддерживал меня на этом пути. Это в первую очередь моя семья, благодаря которой я выбрал дело, которому хочу и буду посвящать свою жизнь. Большое спасибо болельщикам «Спартака» за то, что поддерживаете команду в любое время! Я очень благодарен руководству и персоналу «Спартака», благодаря этим людям моя мечта стать футболистом сбылась!

Впереди новая страница моей жизни, которая, я уверен, станет не менее важной и яркой, чем предыдущие! Спасибо всем, кто был и будет рядом, я постараюсь сделать так, что бы все кто в меня верит, гордились мной!» – написал Бакаев в инстаграме.

Ранее сообщалось, что 20-летний хавбек заключил пятилетнее соглашение с «Рубином».

«Бизнес Online» утверждает, что основная причина такого решения воспитанника «Спартака» – неопределенность с ролью в команде Доменико Тедеско .

. Бакаев сыграл за «Спартак-2» 55 матчей, забил девять голов, отдал семь ассистов.

За «Спартак» он провел три матча.

Журналист Егоров: «Рубин» уведомил «Спартак» о готовности выкупить зимой Солтмурада Бакаева