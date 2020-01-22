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    Солтмурад Бакаев: «С этого момента я – игрок «Рубина». Это большой клуб со славной историей и великим будущим»

    Полузащитник «Спартака» Солтмурад Бакаев объявил о переходе в «Рубин» и попрощался с московской командой.

    «С этого момента я игрок казанского «Рубина»! Это большой клуб со славной историей, но что еще более важно, с великим будущим! Я, как и мой брат, часто в интервью отмечали необходимость развития и самосовершенствования, так вот я считаю, что сделал шаг в правильном направлении.

    Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто был рядом и поддерживал меня на этом пути. Это в первую очередь моя семья, благодаря которой я выбрал дело, которому хочу и буду посвящать свою жизнь. Большое спасибо болельщикам «Спартака» за то, что поддерживаете команду в любое время! Я очень благодарен руководству и персоналу «Спартака», благодаря этим людям моя мечта стать футболистом сбылась!

    Впереди новая страница моей жизни, которая, я уверен, станет не менее важной и яркой, чем предыдущие! Спасибо всем, кто был и будет рядом, я постараюсь сделать так, что бы все кто в меня верит, гордились мной!» – написал Бакаев в инстаграме.

    • Ранее сообщалось, что 20-летний хавбек заключил пятилетнее соглашение с «Рубином».
    • «Бизнес Online» утверждает, что основная причина такого решения воспитанника «Спартака» – неопределенность с ролью в команде Доменико Тедеско.
    • Бакаев сыграл за «Спартак-2» 55 матчей, забил девять голов, отдал семь ассистов.
    • За «Спартак» он провел три матча.

    Журналист Егоров: «Рубин» уведомил «Спартак» о готовности выкупить зимой Солтмурада Бакаева

    text 22 Янв 2020 в 12:32 PST

    Источник: инстаграм Солтмурада Бакаева

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9

      wedel 2 минуты назад

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      0
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      Рейтинг: +15419

      DOCTOR PENALTY 12 минут назад

      Бумажка с этим текстом ходит из рук в руки что-ли?... Уже было.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6629

      mihail200606 35 минут назад

      Конечно.. Как ты пришёл, будущее стало великим..

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