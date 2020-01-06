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  • Журналист Егоров: Бакаев-младший подписал контракт с «Рубином»

Журналист Егоров: Бакаев-младший подписал контракт с «Рубином»

6 января 2020, 13:57
15

Журналист Сергей Егоров сообщил, что полузащитник «Спартака» Солтмурад Бакаев станет игроком «Рубина».

«Итак, интрига вокруг будущего полузащитника «Спартака» Солтмурада Бакаева исчерпана. Повторю основные нюансы:

– контракт 20-летнего полузащитника со «Спартаком» истекает летом этого года – договор до 31 мая;

– по регламенту футболист имеет право вести переговоры и подписывать контракт с новым клубом;

– «Спартак» уже некоторое время вел переговоры с Бакаевым, информация ушла в прессу – и ситуация стала гораздо сложнее;

– «Рубин» уведомил «Спартак» о том, что планирует вступить в переговоры с футболистом.

В итоге сейчас «Спартак» теряет перспективного футболиста – будущее покажет, как сложится судьба игрока, но сейчас футбольный рынок оценивает Солтмурада как более талантливого, чем брат Зелимхан, исполнителя. Бакаев-младший, по моей информации, подписал пятилетний контракт с «Рубином» – с лета этого года. Это большой имиджевый удар по «Спартаку»: вести переговоры, но не преуспеть, дать информации уйти в прессу, и в итоге потерять футболиста, потенциально –лидера команды на долгое время.

Для «Рубина» же это суперработа:

– подписан молодой и перспективный игрок с русским паспортом;

– сумма трансфера – бесплатно;

– уже есть молодые россияне Игнатьев, Самошников и Макаров;

– напоминаю – с нового сезона начнет действовать новый лимит в формате «8+17», – написал Егоров в телеграме.

  • В сезоне РПЛ Солтмурад Бакаев провел два матча.
  • 20-летний игрок – воспитанник «Спартака».

«СЭ»: «Спартак» не намерен отпускать Солтмурада Бакаева в «Рубин» и надеется продлить контракт

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Бакаев Зелимхан Бакаев Солтмурад
Комментарии (15)
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Hektor 84
1578309201
Сомнительно что он талантливее брата
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алдан2014
1578317029
Сколько бреда и откровенной лжи пишут журналисты ,"освещающие" футбол.Гвоздь им в кеды
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oyabun
1578319576
Журналюшкам нет доверия, особенно таким как этот. Ждем официальную информацию.
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JTherry
1578322445
насчет "талантливости" Солтмурада - сомнительно, что талантливее Зелимхана; насчет слива инфы в прессу - так это Егоров и постарался... в любом случае - это косяк пресс-службы Спартака
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Боцман59rus
1578324671
паспорт Российский, а не русский... неучи писаки)))
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Юрий Крутько
1578325015
Если правда,почему Спартак упустил-непонятно?Были какие-то споры,разборки,ссоры...Игрок пошёл против,плюс имя нового тренера Рубина...Дождём оф.сообщения.
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serhio80
1578327028
Чет Рубин не торопится подтверждать
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Пастырь
1578328122
если это утка, то Егоров очередной "балобол"
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NEONFOL
1578332845
решил - беги, только не забудь стереть память, а то потом да я в спартаке, да мы с братом........... всё, досвидос
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vka1970
1578333917
Ну этому журналюге верить , это как ссать против ветра. Пока официальной инфы не будет, подобная информация для меня ни какой смысловой нагрузки не несёт.
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