Журналист Егоров: Бакаев-младший подписал контракт с «Рубином»

Журналист Сергей Егоров сообщил, что полузащитник «Спартака» Солтмурад Бакаев станет игроком «Рубина».

«Итак, интрига вокруг будущего полузащитника «Спартака» Солтмурада Бакаева исчерпана. Повторю основные нюансы:

– контракт 20-летнего полузащитника со «Спартаком» истекает летом этого года – договор до 31 мая;

– по регламенту футболист имеет право вести переговоры и подписывать контракт с новым клубом;

– «Спартак» уже некоторое время вел переговоры с Бакаевым, информация ушла в прессу – и ситуация стала гораздо сложнее;

– «Рубин» уведомил «Спартак» о том, что планирует вступить в переговоры с футболистом.

В итоге сейчас «Спартак» теряет перспективного футболиста – будущее покажет, как сложится судьба игрока, но сейчас футбольный рынок оценивает Солтмурада как более талантливого, чем брат Зелимхан, исполнителя. Бакаев-младший, по моей информации, подписал пятилетний контракт с «Рубином» – с лета этого года. Это большой имиджевый удар по «Спартаку»: вести переговоры, но не преуспеть, дать информации уйти в прессу, и в итоге потерять футболиста, потенциально –лидера команды на долгое время.

Для «Рубина» же это суперработа:

– подписан молодой и перспективный игрок с русским паспортом;

– сумма трансфера – бесплатно;

– уже есть молодые россияне Игнатьев, Самошников и Макаров;

– напоминаю – с нового сезона начнет действовать новый лимит в формате «8+17», – написал Егоров в телеграме.

В сезоне РПЛ Солтмурад Бакаев провел два матча.

20-летний игрок – воспитанник «Спартака».

«СЭ»: «Спартак» не намерен отпускать Солтмурада Бакаева в «Рубин» и надеется продлить контракт