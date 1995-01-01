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    Журналист Егоров: Бакаев-младший подписал контракт с «Рубином»

    Журналист Сергей Егоров сообщил, что полузащитник «Спартака» Солтмурад Бакаев станет игроком «Рубина».

    «Итак, интрига вокруг будущего полузащитника «Спартака» Солтмурада Бакаева исчерпана. Повторю основные нюансы:

    – контракт 20-летнего полузащитника со «Спартаком» истекает летом этого года – договор до 31 мая;

    – по регламенту футболист имеет право вести переговоры и подписывать контракт с новым клубом;

    – «Спартак» уже некоторое время вел переговоры с Бакаевым, информация ушла в прессу – и ситуация стала гораздо сложнее;

    – «Рубин» уведомил «Спартак» о том, что планирует вступить в переговоры с футболистом.

    В итоге сейчас «Спартак» теряет перспективного футболиста – будущее покажет, как сложится судьба игрока, но сейчас футбольный рынок оценивает Солтмурада как более талантливого, чем брат Зелимхан, исполнителя. Бакаев-младший, по моей информации, подписал пятилетний контракт с «Рубином» – с лета этого года. Это большой имиджевый удар по «Спартаку»: вести переговоры, но не преуспеть, дать информации уйти в прессу, и в итоге потерять футболиста, потенциально –лидера команды на долгое время.

    Для «Рубина» же это суперработа:

    – подписан молодой и перспективный игрок с русским паспортом;

    – сумма трансфера – бесплатно;

    – уже есть молодые россияне Игнатьев, Самошников и Макаров;

    – напоминаю – с нового сезона начнет действовать новый лимит в формате «8+17», – написал Егоров в телеграме.

    • В сезоне РПЛ Солтмурад Бакаев провел два матча.
    • 20-летний игрок – воспитанник «Спартака».

    «СЭ»: «Спартак» не намерен отпускать Солтмурада Бакаева в «Рубин» и надеется продлить контракт

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: -4

      Фанат Рубина 1 час назад

      Добро Пожаловать Солтмурад! Домой!

      0
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      Рейтинг: +22530

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Один пишет одно, другой пишет другое. А для чего пресс-служба Спартака ? Они должны обеспечивать болельщиков своевременной и правдивой игформацией, чтобы дешевые журналюги не засерали медиа пространство своими домыслами.

      1
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      Рейтинг: +381

      Олег1204 2 часа назад

      Федун что-то сделал грамотно, это пугает

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +504

      Hektor 84 2 часа назад

      Сомнительно что он талантливее брата

      1
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