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    «Бизнес Online»: «Основная причина, почему Бакаев выбрал «Рубин» – неопределенность в «Спартаке»

    Полузащитник «Спартака» Солтмурад Бакаев подписал контракт с «Рубином» из-за неопределенных перспектив в московском клубе, утверждает «Бизнес Online».

    Бакаев мог вступать в переговоры с другими клубами за полгода до окончания контракта со «Спартаком», которое у 20-летнего хавбека истекает в конце мая. Бакаев не пользовался этим правом из уважения к родному клубу.

    «Основная причина, почему Бакаев выбрал «Рубин», стала неопределенность в «Спартаке». Не было ясно, поедет ли он на сборы, рассчитывает ли на него тренер и какие у него перспективы в команде. Также на ходе переговоров сказалась глубокая личная заинтересованность в игроке главного тренера рубиновых Леонида Слуцкого», – сообщает издание.

    Также сообщается, что зарплата Бакаева в «Рубине» вырастет с 300 до 500 тысяч рублей. В зависимости от количества сыгранных матчей, его гонорар может существенно возрасти.

    • В сезоне РПЛ Солтмурад Бакаев провел два матча.
    • 20-летний игрок – воспитанник «Спартака».

    Журналист Егоров: Бакаев-младший подписал контракт с «Рубином»


    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 17:19
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +943

      Ганнибал Лектор 2 минуты назад

      Ну а в Рубине то, разумеется, все понятно. Бюджет мутный, цели и перспективы - туманные

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      Рейтинг: +21407

      oyabun 36 минут назад

      Подписан контракт или нет, пока неизвестно, лучшим выходом для клуба и футболиста была бы аренда, а не продажа. И не стоит раздувать из мухи слона. Что получится из Бакаева младшего совсем еще неизвестно. Тот же Мелкадзе в его годы был намного перспективнее. Можно также вспомнить "русского Месси" - Давыдова, где он сейчас? А вот то, что расстается с братом одноклубником, который всегда мог помочь, подсказать, это его большая ошибка.

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