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  • «Бизнес Online»: «Основная причина, почему Бакаев выбрал «Рубин» – неопределенность в «Спартаке»

«Бизнес Online»: «Основная причина, почему Бакаев выбрал «Рубин» – неопределенность в «Спартаке»

7 января 2020, 17:19
15

Полузащитник «Спартака» Солтмурад Бакаев подписал контракт с «Рубином» из-за неопределенных перспектив в московском клубе, утверждает «Бизнес Online».

Бакаев мог вступать в переговоры с другими клубами за полгода до окончания контракта со «Спартаком», которое у 20-летнего хавбека истекает в конце мая. Бакаев не пользовался этим правом из уважения к родному клубу.

«Основная причина, почему Бакаев выбрал «Рубин», стала неопределенность в «Спартаке». Не было ясно, поедет ли он на сборы, рассчитывает ли на него тренер и какие у него перспективы в команде. Также на ходе переговоров сказалась глубокая личная заинтересованность в игроке главного тренера рубиновых Леонида Слуцкого», – сообщает издание.

Также сообщается, что зарплата Бакаева в «Рубине» вырастет с 300 до 500 тысяч рублей. В зависимости от количества сыгранных матчей, его гонорар может существенно возрасти.

  • В сезоне РПЛ Солтмурад Бакаев провел два матча.
  • 20-летний игрок – воспитанник «Спартака».

Журналист Егоров: Бакаев-младший подписал контракт с «Рубином»


Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Бакаев Солтмурад
Комментарии (15)
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oyabun
1578407267
Подписан контракт или нет, пока неизвестно, лучшим выходом для клуба и футболиста была бы аренда, а не продажа. И не стоит раздувать из мухи слона. Что получится из Бакаева младшего совсем еще неизвестно. Тот же Мелкадзе в его годы был намного перспективнее. Можно также вспомнить "русского Месси" - Давыдова, где он сейчас? А вот то, что расстается с братом одноклубником, который всегда мог помочь, подсказать, это его большая ошибка.
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JTherry
1578410875
определенность в Рубине может оказаться неопределеннее роли в Спартаке...
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Томик
1578415511
Вот только не надо про "уважение к родному клубу". До свидания - играй себе на здоровье.
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Hektor 84
1578420846
Мне кажется не продлевали потому, что не видят в нем перспективы. А брали чтоб подписать брата.
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Из Твери Леха
1578420951
Они не могут определиться: спартак великий клуб или нет?
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DOCTOR PENALTY
1578423115
Неопределённость в Спартаке как раз из-за слишком большого количества в составе таких вот Бакаевых.
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Владислав Vlad
1578425729
Да уж. Не было бы лимита, то на такую з/п можно бы было взять намного качественнее игрока. Хотя бы из той же Африки. И бегал бы Бакаев младший на тренировках за десятерых. А сейчас что? Никому неизвестный Бакаев младший получает 300тыр, а будет получать 500 тыр. За что? За то, что не смог пробиться в основу Спартака.))
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Диктор
1578426562
На деньги повелся ублюдок.
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житель СПб
1578435380
Я не специалист по Спартаку, но на мой взгляд не такая уж зарплата, чтобы на нее бросаться. Мне представляется, что он хочет с хорошим тренером прогрессировать. Вот главная причина. И, действительно, хочет играть, а не сидеть на скамейке. Правильное ли решение - скоро посмотрим, но не думаю, что Л.Слуцкий будет просто так брать игрока. У него всегда были продуманные трансферы.
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zigbert
1578502513
Еще не известно как сложится его судьба в Рубине? Может из него вырастет выдающийся игрок а может посредственный,не знает никто. Одно хорошо -Спартак за него получит,пусть небольшие ,но деньги. Удачи ему в Рубине.
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