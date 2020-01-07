«Бизнес Online»: «Основная причина, почему Бакаев выбрал «Рубин» – неопределенность в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Солтмурад Бакаев подписал контракт с «Рубином» из-за неопределенных перспектив в московском клубе, утверждает «Бизнес Online».

Бакаев мог вступать в переговоры с другими клубами за полгода до окончания контракта со «Спартаком», которое у 20-летнего хавбека истекает в конце мая. Бакаев не пользовался этим правом из уважения к родному клубу.

«Основная причина, почему Бакаев выбрал «Рубин», стала неопределенность в «Спартаке». Не было ясно, поедет ли он на сборы, рассчитывает ли на него тренер и какие у него перспективы в команде. Также на ходе переговоров сказалась глубокая личная заинтересованность в игроке главного тренера рубиновых Леонида Слуцкого», – сообщает издание.

Также сообщается, что зарплата Бакаева в «Рубине» вырастет с 300 до 500 тысяч рублей. В зависимости от количества сыгранных матчей, его гонорар может существенно возрасти.

В сезоне РПЛ Солтмурад Бакаев провел два матча.

20-летний игрок – воспитанник «Спартака».

Журналист Егоров: Бакаев-младший подписал контракт с «Рубином»



