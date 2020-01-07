Журналист Егоров: «Рубин» уведомил «Спартак» о готовности выкупить зимой Солтмурада Бакаева

Полузащитник «Спартака» Солтмурад Бакаев может оказаться в «Рубине» уже зимой.
По информации журналиста Сергея Егорова, казанский клуб уведомил московский о готовности выкупить 20-летнего футболиста до закрытия текущего трансферного окна.
- 31 мая истечет контракт Бакаева со «Спартаком» и он станет свободным агентом.
- Ранее сообщалось, что хавбек уже заключил пятилетнее соглашение с «Рубином».
- «Бизнес Online» утверждает, что основная причина такого решения воспитанника «Спартака» – неопределенность с ролью в команде Доменико Тедеско.
Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова