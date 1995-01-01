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    Журналист Егоров: «Рубин» уведомил «Спартак» о готовности выкупить зимой Солтмурада Бакаева

    Полузащитник «Спартака» Солтмурад Бакаев может оказаться в «Рубине» уже зимой.

    По информации журналиста Сергея Егорова, казанский клуб уведомил московский о готовности выкупить 20-летнего футболиста до закрытия текущего трансферного окна.

    • 31 мая истечет контракт Бакаева со «Спартаком» и он станет свободным агентом.
    • Ранее сообщалось, что хавбек уже заключил пятилетнее соглашение с «Рубином».
    • «Бизнес Online» утверждает, что основная причина такого решения воспитанника «Спартака» – неопределенность с ролью в команде Доменико Тедеско.

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 22:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1982

      Томик 3 минуты назад

      Да хватит уже этих хайли лайкли. Да и было бы о ком ещё.

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      Рейтинг: +22541

      gol_kak_sokol 15 минут назад

      Задний ход. Ты же, портянка, писал, что контракт уже подписан. Позор тебе и Бомбардиру, публикующему фейки.

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