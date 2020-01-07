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  • Журналист Егоров: «Рубин» уведомил «Спартак» о готовности выкупить зимой Солтмурада Бакаева

Журналист Егоров: «Рубин» уведомил «Спартак» о готовности выкупить зимой Солтмурада Бакаева

7 января 2020, 22:36
6

Полузащитник «Спартака» Солтмурад Бакаев может оказаться в «Рубине» уже зимой.

По информации журналиста Сергея Егорова, казанский клуб уведомил московский о готовности выкупить 20-летнего футболиста до закрытия текущего трансферного окна.

  • 31 мая истечет контракт Бакаева со «Спартаком» и он станет свободным агентом.
  • Ранее сообщалось, что хавбек уже заключил пятилетнее соглашение с «Рубином».
  • «Бизнес Online» утверждает, что основная причина такого решения воспитанника «Спартака» – неопределенность с ролью в команде Доменико Тедеско.

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Бакаев Солтмурад
Комментарии (6)
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Томик
1578428091
Да хватит уже этих хайли лайкли. Да и было бы о ком ещё.
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derrik2000
1578431763
Если хочет уйти - пусть уходит. В конце концов насильно мил не будешь. А если таким образом этот младший Бакаев хочет себе контракт в Спартаке наравне с игроками основы выбить - то вдвойне скатертью дорога.
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Hektor 84
1578437154
Почему бомбардир публикует пьяный бред этих Егоровых, аланазаровых и остальных криворуких писак?
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Диктор
1578465733
Да плевать на него-отстой одним словом.
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ufos73
1578468928
Продать за ведро картошки, больше то и не стоит... Нашли о ком писать
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