Журналист Егоров: «Рубин» уведомил «Спартак» о готовности выкупить зимой Солтмурада Бакаева

Полузащитник «Спартака» Солтмурад Бакаев может оказаться в «Рубине» уже зимой.

По информации журналиста Сергея Егорова, казанский клуб уведомил московский о готовности выкупить 20-летнего футболиста до закрытия текущего трансферного окна.