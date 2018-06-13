Продажа младшего Бакаева – провал или умное решение «Спартака»?

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«Рубин» мощно ворвался в трансферную зиму. Здесь мы рассказывали сразу о нескольких трансферах молодых игроков, теперь «Рубин» подписал еще и легионера Йевтича. Вот другая история от клуба, которая проходит через весь январь: Солтмурад Бакаев ушел из «Спартака» в «Рубин». Для «Рубина» это усиление на перспективу, для Бакаева – шанс всей жизни.

Какая же во всем этом роль у «Спартака»?

Такие разные братья Бакаевы

• Одним из лидеров «Спартака» в первой части сезона стал Зелимхан Бакаев. Солтмурад – его родной брат. Солтмураду Бакаеву только 20 лет, а большую часть игр взрослой карьеры он провел в составе «Спартака-2» в ФНЛ. За основной «Спартак» Бакаев дебютировал только в августе 2019 года. В РПЛ он сыграл только в двух матчах этого сезона.

• Самый заметный матч в карьере Бакаева – игра ФНЛ против «Факела». Тогда «Спартак-2» выиграл матч со счетом 7:2. В матче отметились хет-триками Нимели и Бакаев. Солтмурад так хорошо себя проявил, что попал в сборную тура ФНЛ. Только в самой лиге до этого момента больше смотрели на Зелимхана – его фотографию и включили в общую схему лучших игроков (быстро исправили).

• Солтмурад Бакаев прошел через школу «Спартака» и до этой зимы ни разу не менял команду. В «Спартаке» они мечтали играть вместе с братом. Солтмурад рассказывал об их лучших качествах: «У меня, скорее всего, скорость, обводка, дриблинг. А у него – голова: он может сделать хорошую передачу. Как он мне говорит: «По воле Всевышнего, когда мы будем играть в основе, я буду тебя выводить, а ты – забивать».

Фанаты «Спартака» хорошо знают о талантах Бакаева. Остальным рекомендуем это видео из официального канала – тут и рассказ самого Солтмурада, и его голы в «Спартаке»:

«Спартак» упустил продление контракта Бакаева

История с уходом Солтмурада Бакаева в «Рубин» из-за окончания контракта – серьезный удар по имиджу «Спартака». На официальном сайте клуба есть новость от лета 2018-го, где братья Бакаевы продлевают соглашения со «Спартаком». Интересно, что Зелимхан Бакаев подписал контракт до 31 мая 2022 года, Солтмурад Бакаев – только до 31 мая 2020-го.

До этого сезона Солтмурад Бакаев даже близко не был к основе, хотя в первой команде случались перемены: уход Карреры, приход Кононова и появление Тедеско. Результаты «Спартака» все это время не впечатляли, но другие воспитанники в состав пробивались. Заиграл Игнатов, укрепился Зелимхан Бакаев, основным вратарем стал Максименко.

Журналист Сергей Егоров отмечал, что «Спартак» в этом сезоне вел переговоры с Бакаевым о продлении контракта, но до января не договорились. За полгода до окончания соглашения Бакаев имел право на переговоры с любым клубом. Контракт со «Спартаком» он не продлил во многом из-за неопределенной роли в команде – у Слуцкого в обновленном «Рубине» перспективы яснее.

Оправдание для «Спартака»: Бакаев все равно бы не играл

Солтмурад Бакаев сам объявил об уходе в «Рубин» уже этой зимой. Почитайте его большой пост в инстаграме – там много слов благодарности всем работникам «Спартака». Здесь же посмотрите, каким Солтмурад был в детстве. В инстаграме он пишет, что главное – развитие и самосовершенствование. Поэтому так сильно и благодарит «Спартак» за возможность попасть в профессиональный футбол.

Сергей Егоров в телеграме добавил информацию, которая делает чуть лучше позиции «Спартака». Бакаева действительно отпустили в «Рубин» уже этой зимой за компенсацию в 20 миллионов рублей. Куда важнее выглядит возможность обратного выкупа: Егоров пишет, что «Спартак» сможет вернуть Бакаева за 4,5 миллиона евро.

Похожая трансферная история у «Спартака» уже была. В июле 2018-го «Ростов» за 500 тысяч евро выкупил у «Спартака» Аяза Гулиева, который до этого играл здесь в аренде. Уже в январе 2019-го Гулиев вернулся в «Спартак» за миллион евро. Так «Ростов» получил денежную выгоду, а «Спартак» – готового футболиста с опытом игры в РПЛ. Зелимхан Бакаев тоже заиграл в «Спартаке» лишь после аренды в «Арсенале».

У Тедеско было время, чтобы посмотреть Солтмурада Бакаева в деле. Он использовал его только в матче с «Ростовом», когда «Спартак» уже почти потерял шансы вытащить результат. Состав «Спартака» перенасыщен легионерами и другие талантами – понятно, что зимний перерыв перспективы Бакаева не увеличит. Основа от его продажи тоже ничего не теряет.

Вот вам и парадокс: «Спартак» теряет таланта, но может вернуть его уже с опытом и практикой на высоком уровне. Даже если за это придется переплатить.

А как там Зелимхан Бакаев:

Бакаев – новый лидер «Спартака». В чем его крутость?

Бакаев: «С самого детства ставил цель: «Спартак», затем Европа»