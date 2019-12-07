Бакаев: «С самого детства ставил цель: «Спартак», затем Европа»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев заявил о желании поиграть в одном из европейских клубов.

– У вас есть амбиции попробовать себя в Европе?

– Они были всегда! С самого детства ставил цель: «Спартак», затем Европа. Хочу добиться максимальных результатов в родном клубе, а потом отправиться в европейский клуб прославлять Академию имени Фeдора Фeдоровича Черенкова и сам «Спартак». Чтобы все знали, откуда я и кто меня воспитал.

Предпочтений среди ведущих европейских чемпионатов у меня нет: готов и к силовому, и к техничному футболу. Но для этого нужно выходить на новый уровень. Необходимо каждый день тренироваться и быть во всеоружии.

В текущем сезоне Бакаев провел 22 матча за «Спартак», забил шесть голов и сделал восемь ассистов.

Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

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