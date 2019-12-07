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  • Бакаев: «С самого детства ставил цель: «Спартак», затем Европа»

Бакаев: «С самого детства ставил цель: «Спартак», затем Европа»

7 декабря 2019, 11:34
14

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев заявил о желании поиграть в одном из европейских клубов.

– У вас есть амбиции попробовать себя в Европе?

– Они были всегда! С самого детства ставил цель: «Спартак», затем Европа. Хочу добиться максимальных результатов в родном клубе, а потом отправиться в европейский клуб прославлять Академию имени Фeдора Фeдоровича Черенкова и сам «Спартак». Чтобы все знали, откуда я и кто меня воспитал.

Предпочтений среди ведущих европейских чемпионатов у меня нет: готов и к силовому, и к техничному футболу. Но для этого нужно выходить на новый уровень. Необходимо каждый день тренироваться и быть во всеоружии.

  • В текущем сезоне Бакаев провел 22 матча за «Спартак», забил шесть голов и сделал восемь ассистов.
  • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

Бакаев: «Мы легко нашли общий язык с Тедеско»

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Зелимхан
Комментарии (14)
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Иван Петров 1986
1575712200
Сначала тут научись в каждой игре что - то показывать. А то одну игру хорошо отыграл и сразу в европу.
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johnny983
1575715944
На мой взгляд Баке не хватает некого игрового баланса. Имеется ввиду, что у него пока того понимания когда нужно отдать, когда пойти в обводку, а когда пробить... Когда, и если, он найдет этот баланс - вполне может стать одним из лучших в РПЛ, а там и больше...
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vka1970
1575719536
Бакаеву ещё учиться и учиться. Желаю ему успехов. Потенциал есть, а воплощать его ему помогут товарищи по команде.
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Серж 69
1575730406
Мечтать не вредно,конечно,но лучше это делать молча, не в слух,а то многие посмеются.Европа это хорошо,но нужно быть реалистом,пока ты дружок не то что плох,но и недостаточно хорош для Спартака,надо бы прибавлять..Мы бы и рады были увидеть твою стабильную, отличную игру за команду,но пока не наблюдаем ,а жаль.Стань гораздо лучше в футбольном плане,стань лидером в Спартаке,добейся с клубом успехов,и только тогда стоит задумываться о Европе.
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Ссппааррттаакк
1575738732
Европа Бакаева - Калининградская Балтика в лучшем случае.
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