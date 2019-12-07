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Бакаев: «Мы легко нашли общий язык с Тедеско»

7 декабря 2019, 10:48
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался по поводу работы под руководством нового главного тренера команды Доменико Тедеско.

– В октябре «Спартак» возглавил Доменико Тедеско. Изменения в тренерском штабе пошли на пользу?

– Конечно. Хотя и при прежнем штабе мне все нравилось. Но новый тренер – это всегда свой подход, своя методика. И новые эмоции, которые придают команде сил. Мы легко нашли с тренером общий язык. Сам я на английском говорю пока не очень хорошо, но понимаю многое. А если что, на помощь всегда приходит переводчик.

– Что изменилось лично для вас?

– Позиция.

– С переводом в центр вы стали чаще делать голевые передачи. Получается, нашли свое оптимальное место на поле?

– Все-таки не сам нашел, а тренер. Хотя я с детства хотел играть ближе к центру. В «Спартак» вообще приезжал нападающим. Олег Кононов тоже пробовал меня в центре, но считал, что на фланге от меня все-таки больше пользы. А Доменико Тедеско решил иначе. Посмотрим, как будет дальше.

  • Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября.
  • В текущем сезоне Бакаев провел 22 матча, забил шесть голов и сделал восемь ассистов.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Зелимхан Кононов Олег Тедеско Доменико
Комментарии (1)
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Томик
1575717156
Тут же вот в чём дело - на фланге от Бакаева меньше вреда и иногда можно использовать его качества(которые у него всё-таки есть).Чем Тедеско шантажируют, интересно, что он его никогда не меняет? Что-то на поле ужасное вытворяет, а меняют Крала или Умярова, да ещё и на Ананидзе. Жуть просто. А распасовщик из него, как из говна пуля, извините.
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