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    Бакаев: «Мы легко нашли общий язык с Тедеско»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался по поводу работы под руководством нового главного тренера команды Доменико Тедеско.

    – В октябре «Спартак» возглавил Доменико Тедеско. Изменения в тренерском штабе пошли на пользу?

    – Конечно. Хотя и при прежнем штабе мне все нравилось. Но новый тренер – это всегда свой подход, своя методика. И новые эмоции, которые придают команде сил. Мы легко нашли с тренером общий язык. Сам я на английском говорю пока не очень хорошо, но понимаю многое. А если что, на помощь всегда приходит переводчик.

    – Что изменилось лично для вас?

    – Позиция.

    – С переводом в центр вы стали чаще делать голевые передачи. Получается, нашли свое оптимальное место на поле?

    – Все-таки не сам нашел, а тренер. Хотя я с детства хотел играть ближе к центру. В «Спартак» вообще приезжал нападающим. Олег Кононов тоже пробовал меня в центре, но считал, что на фланге от меня все-таки больше пользы. А Доменико Тедеско решил иначе. Посмотрим, как будет дальше.

    • Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября.
    • В текущем сезоне Бакаев провел 22 матча, забил шесть голов и сделал восемь ассистов.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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