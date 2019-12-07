Бакаев: «Мы легко нашли общий язык с Тедеско»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался по поводу работы под руководством нового главного тренера команды Доменико Тедеско.

– В октябре «Спартак» возглавил Доменико Тедеско. Изменения в тренерском штабе пошли на пользу?

– Конечно. Хотя и при прежнем штабе мне все нравилось. Но новый тренер – это всегда свой подход, своя методика. И новые эмоции, которые придают команде сил. Мы легко нашли с тренером общий язык. Сам я на английском говорю пока не очень хорошо, но понимаю многое. А если что, на помощь всегда приходит переводчик.

– Что изменилось лично для вас?

– Позиция.

– С переводом в центр вы стали чаще делать голевые передачи. Получается, нашли свое оптимальное место на поле?

– Все-таки не сам нашел, а тренер. Хотя я с детства хотел играть ближе к центру. В «Спартак» вообще приезжал нападающим. Олег Кононов тоже пробовал меня в центре, но считал, что на фланге от меня все-таки больше пользы. А Доменико Тедеско решил иначе. Посмотрим, как будет дальше.