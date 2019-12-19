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    Как же дерзко «Рубин» покупает молодых игроков!


    2
    Голосов: 1
    Сегодня, 19:24
    Четыре подписания за неделю – это сильно.

    У «Рубина» появились возможности, и он агрессивно вышел на трансферный рынок этой зимой. Сначала пригласил Леонида Слуцкого, а потом подписал четырех игроков: Самошникова, Игнатьева, Макарова и Бакаева. Самошникова, Игнатьева и Макарова уже объявили, по Солтмураду Бакаеву договорились в последние дни.

    Футболистам по 20-22 года. У каждого российский паспорт. При этом клуб не потратил бешеных денег: в общей сложности – 7.5 миллиона евро.

    Вроде все классно и удачно. Но есть загвоздка – у каждого игрока есть негативный фон, сопутствующий переходу в «Рубин».

    Самошников судился с «Орербургом» и разорвал контракт с «Торпедо»

    В начале 2019-го Самошников перешел из «Шинника» в «Оренбруг». На сборах игроку не предоставили подписанный контракт. А по их окончанию – не заявили в чемпионате. Самошников остался с подписанным контрактом, но без клуба.

    Агент Самошникова направил официальное обращение по ситуации. РФС признала нарушения «Оренбурга»: с игроком подписали контракт, но не внесли в заявку на сезон. И наложила на клуб запрет на регистрацию новых игроков, плюс заставила выплатить штраф за досрочное расторжение контракта и расходы игрока.


    Из-за всех этих проблем Самошников остался без клуба и полгода не играл в футбол на профессиональном уровне. Летом он перешел в «Торпедо» – неизвестно на каких условиях. А в этом сезоне стал одним из лидеров и лучших игроков команды.

    В декабре (буквально неделю назад) Самошников воспользовался опцией контракта, которая предполагала досрочное прекращение соглашения. Остался свободным агентом. И уже через неделю о его переходе объявил «Рубин».

    Игнатьев – тоже мутная история

    В марте отказался подписываться новый контракт с «Краснодаром»: не понравились условия. Но спустя пару недель все-таки согласился на новое соглашение. Но мало играл. Между «Краснодаром» и Игнатьевым остались натянутые отношения.

    Внутри еще была большая агентская история, мы рассказывали о ней здесь и здесь.

    Теперь Игнатьев переходит в «Рубин». На высокую зарплату, за приличные для РПЛ деньги. Но с не самой лучшей репутацией.

    Переход Макарова сначала сорвался: он не прошел медобследование

    В этом году Макаров дебютировал в ФНЛ и забил 11 голов в 20 матчах. В ноябре на него вышел ЦСКА, но предложил мало денег – «Нефтехимик» отказался.

    В декабре Макарова переманил «Рубин», он приехал в Казань проходить медобследование и подписывать контракт. Но произошло странное: «Рубин» смутили результаты медосмотра Макарова и документы решили не подписывать. Но есть и другая версия: агент футболиста сказал, что игрок и клуб просто не договорились об условиях.

    Но сегодня (6 декабря) было объявлено: Макаров переходит в «Рубин». По информации «БИЗНЕС Online», врачи действительно выявили у Макарова проблемы со здоровьем. Но он прошел повторный медосмотр, который показал, что с игроком все нормально.

    Также по информации «БИЗНЕС Online», сделку между ЦСКА и «Нефтехимиком» заморозил ТАИФ – главный спонсор «Рубина» и «Нефтехимика».

    «Рубин» просто увел Бакаева у «Спартака»

    Этим летом у брата заканчивается контракт со «Спартаком». Футболист и клуб вели переговоры о продлении, но с 1 января у Бакаева есть право вести переговоры с другими командами. Тут и включился «Рубин».

    Сегодня Сергей Егоров в своем телеграм-канале написал, что Бакаев подписал контракт с «Рубином».

    Что это значит для «Спартака»? Клуб теряет молодого и, как говорят в клубе, очень талантливого игрока. Разбивается их связка с родным братом Зелимханом (как это, интересно, повлияет на них?).

    К тому же пока неизвестно, когда именно перейдет Бакаева: зимой или уже летом. И сейчас перед командой выбор: оставить и дать практику – тогда это ударит по имиджу («Как это вы упустили такого парня?»). Либо оставить и не давать играть (как на это отреагирует его родной брат?).

    Вероятно, лучше отпустить Бакаева прямо сейчас. «Спартак» получит небольшую компенсацию, и не будет мучить себя выбором.

    ***

    «Рубин» проводит действительно качественную трансферную кампанию. Да, на фоне у каждого новичка есть странности и негатив. Но подписать за несколько недель четырех молодых и талантливых россиян, при этом за небольшие деньги, действительно сильно.

    И еще про новый «Рубин»:

    Слуцкий в «Рубине» – что? Откуда информация, как там с деньгами и что с результатами?

    Трансфер Игнатьева в «Рубин» полезен для всех. Но и в нем есть недостатки

    Слуцкий в «Рубине» – это для многих странно, но наш Егоров уверен: все правильно

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Cпартак»
    Рейтинг: 2 Голосов: 1
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3038

      JTherry 9 минут назад

      молодые игроки в команде всегда хорошо, но есть и "загогулина" - это "качели" в игре и результатах, основание - результат нашей хоккейной команды на МЧМ-2020

      0
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      Рейтинг: +1130

      Niko 14 минут назад

      7.5 не мало за 3.5 noname. Только Игнатьев что-то показал в своей карьере, но на нашем раздутом по ценам рынке, это отличные действия

      0
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      Рейтинг: +146

      NEONFOL 20 минут назад

      слуцкий может чё и состряпает, как знать

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5539

      Сильвербой 1 час назад

      И толку от этого будет ноль!!!

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