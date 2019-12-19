Как же дерзко «Рубин» покупает молодых игроков!

Четыре подписания за неделю – это сильно.

У «Рубина» появились возможности, и он агрессивно вышел на трансферный рынок этой зимой. Сначала пригласил Леонида Слуцкого, а потом подписал четырех игроков: Самошникова, Игнатьева, Макарова и Бакаева. Самошникова, Игнатьева и Макарова уже объявили, по Солтмураду Бакаеву договорились в последние дни.

Футболистам по 20-22 года. У каждого российский паспорт. При этом клуб не потратил бешеных денег: в общей сложности – 7.5 миллиона евро.

Вроде все классно и удачно. Но есть загвоздка – у каждого игрока есть негативный фон, сопутствующий переходу в «Рубин».

twit text — «Рубин» Казань (@fcrk) December 19, 2019

Самошников судился с «Орербургом» и разорвал контракт с «Торпедо»

В начале 2019-го Самошников перешел из «Шинника» в «Оренбруг». На сборах игроку не предоставили подписанный контракт. А по их окончанию – не заявили в чемпионате. Самошников остался с подписанным контрактом, но без клуба.

Агент Самошникова направил официальное обращение по ситуации. РФС признала нарушения «Оренбурга»: с игроком подписали контракт, но не внесли в заявку на сезон. И наложила на клуб запрет на регистрацию новых игроков, плюс заставила выплатить штраф за досрочное расторжение контракта и расходы игрока.

twit text — «Рубин» Казань (@fcrk) January 2, 2020



Из-за всех этих проблем Самошников остался без клуба и полгода не играл в футбол на профессиональном уровне. Летом он перешел в «Торпедо» – неизвестно на каких условиях. А в этом сезоне стал одним из лидеров и лучших игроков команды.

В декабре (буквально неделю назад) Самошников воспользовался опцией контракта, которая предполагала досрочное прекращение соглашения. Остался свободным агентом. И уже через неделю о его переходе объявил «Рубин».

Игнатьев – тоже мутная история

В марте отказался подписываться новый контракт с «Краснодаром»: не понравились условия. Но спустя пару недель все-таки согласился на новое соглашение. Но мало играл. Между «Краснодаром» и Игнатьевым остались натянутые отношения.

Внутри еще была большая агентская история, мы рассказывали о ней здесь и здесь.

twit text — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 28, 2019

Теперь Игнатьев переходит в «Рубин». На высокую зарплату, за приличные для РПЛ деньги. Но с не самой лучшей репутацией.

Переход Макарова сначала сорвался: он не прошел медобследование

В этом году Макаров дебютировал в ФНЛ и забил 11 голов в 20 матчах. В ноябре на него вышел ЦСКА, но предложил мало денег – «Нефтехимик» отказался.

В декабре Макарова переманил «Рубин», он приехал в Казань проходить медобследование и подписывать контракт. Но произошло странное: «Рубин» смутили результаты медосмотра Макарова и документы решили не подписывать. Но есть и другая версия: агент футболиста сказал, что игрок и клуб просто не договорились об условиях.

twit text — «Рубин» Казань (@fcrk) January 6, 2020

Но сегодня (6 декабря) было объявлено: Макаров переходит в «Рубин». По информации «БИЗНЕС Online», врачи действительно выявили у Макарова проблемы со здоровьем. Но он прошел повторный медосмотр, который показал, что с игроком все нормально.

Также по информации «БИЗНЕС Online», сделку между ЦСКА и «Нефтехимиком» заморозил ТАИФ – главный спонсор «Рубина» и «Нефтехимика».

«Рубин» просто увел Бакаева у «Спартака»

Этим летом у брата заканчивается контракт со «Спартаком». Футболист и клуб вели переговоры о продлении, но с 1 января у Бакаева есть право вести переговоры с другими командами. Тут и включился «Рубин».

Сегодня Сергей Егоров в своем телеграм-канале написал, что Бакаев подписал контракт с «Рубином».

Что это значит для «Спартака»? Клуб теряет молодого и, как говорят в клубе, очень талантливого игрока. Разбивается их связка с родным братом Зелимханом (как это, интересно, повлияет на них?).

К тому же пока неизвестно, когда именно перейдет Бакаева: зимой или уже летом. И сейчас перед командой выбор: оставить и дать практику – тогда это ударит по имиджу («Как это вы упустили такого парня?»). Либо оставить и не давать играть (как на это отреагирует его родной брат?).

Вероятно, лучше отпустить Бакаева прямо сейчас. «Спартак» получит небольшую компенсацию, и не будет мучить себя выбором.

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«Рубин» проводит действительно качественную трансферную кампанию. Да, на фоне у каждого новичка есть странности и негатив. Но подписать за несколько недель четырех молодых и талантливых россиян, при этом за небольшие деньги, действительно сильно.

И еще про новый «Рубин»:

Слуцкий в «Рубине» – что? Откуда информация, как там с деньгами и что с результатами?

Трансфер Игнатьева в «Рубин» полезен для всех. Но и в нем есть недостатки

Слуцкий в «Рубине» – это для многих странно, но наш Егоров уверен: все правильно