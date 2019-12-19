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    Слуцкий в Рубине – это для многих странно, но наш Егоров уверен: все правильно


    3.3
    Голосов: 3
    Сегодня, 21:12
    Какое мнение у вас?

    Слуцкий стал главным тренером «Рубина» – переход, который в перспективе может преобразить две вещи. Первая – сам «Рубин». В начале сезона на секунду показалось, что Шаронов запустит этот клуб и разместит его где-нибудь повыше в турнирной таблице. На это не хватило ни ресурсов самого «Рубина», ни Шаронова.

    Вторая вещь, которую исправит это решение Слуцкого – его собственная карьера.

    В июне 2017-го Слуцкий уезжал в Европу чуть ли не в статусе первооткрывателя (давайте честно: с трудом вспоминаются наши тренеры – кроме Карпина – в больших европейских чемпионатах). Тогда Слуцкий после тяжелейшего расставания с ЦСКА мечтал о чем-то новом и свежем. И переезд в «Халл» (пусть даже и в Чемпионшип) казался оптимальным вариантом – хоть привыкнет к английскому футболу перед взлетом в АПЛ. Так казалось в самом начале.

    За 4 месяца, что Слуцкий работал в «Халле» появились сомнения, что Европа – это на данный момент его тема. Они подтвердились за время в «Витессе». Чемпионат Голландии – небольшой аналог РПЛ. Но даже там при схожей конкуренции и при тех же условиях, что когда-то у него были в России (и в «Витессе», и в ЦСКА у него были скромные ресурсы), у Слуцкого не получилось.

    Слуцкий – романтик, решившийся на очень смелую авантюру. За попытки прорваться – уважение. Но теперь наступает тот момент, когда нужно что-то поменять в пользу своей карьеры, чтобы однажды не проснуться в статусе тренера кипрской команды и не подумать: «Черт, как я здесь оказался?».

    text

    Публикация от text (@fcrk)

    Европа еще какое-то время будет помнить Слуцкого как тренера, у которого за два года не получилось сразу в двух клубах. Для российских болельщиков ЛВС – это мощный тренер с опытом работы в сборной и тремя чемпионствами за плечами.

    Круто, что Слуцкий не поехал в Москву, а отправился в четвертый футбольный город (после Москвы, Питера и Краснодара) нашей страны. «Рубин» в последнее время – непонятное место. «Рубин» при Слуцком станет, судя по всем возможным инсайдам, добротным проектом со стабильным финансированием и четко определенным курсом развития.

    Казанское спортивное издание «Спорт БИЗНЕС Online» пишет: задача Слуцкого на этот сезон – не вылететь из РПЛ. Дальше «Рубин» запустит превращение в топ-клуб с 2 миллиардами рублей на сезон и выходом в еврокубки в 2021 году. Дополнительный плюс для Слуцкого – следующим летом УЕФА снимет с «Рубина» бан на трансферы.

    Слуцкий приехал на вполне комфортные условия (есть деньги, Яровинский работает вместе с ним, контракт на 5 лет с возможностью расторгнуть его в любой момент), и это шанс для него что-то исправить в своей карьере. Его можно упрекать лишь в том, что полмесяца назад он вообще не собирался в Россию, а теперь неожиданно забыл о мечте и вернулся в РПЛ.

    Пусть так: сегодня для него это, наверное, единственный шанс зацепиться за что-нибудь масштабное, взбодриться и вернуться к мечте об успешной карьере в Европе.

    А что думаете вы?

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    Слуцкий в «Рубине» – что? Откуда информация, как там с деньгами и что с результатами?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Рубин
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 3
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2002

      absent32 8 минут назад

      я как бы не скажу что вариант плохой, если у клуба есть деньги может что то и получится. но мне кажется Лёня в таком возрасте, что мог бы еще попробовать пошуметь в европе. а вообще я в ахухухухухухухухухухееееее!!

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      Рейтинг: +581

      kupryaev 19 минут назад

      "....Слуцкий не поехал в Москву, а отправился в четвертый футбольный город (после Москвы, Питера и Краснодара) нашей страны.." Слуцкий точно с Казанью контракт подписывал?)

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