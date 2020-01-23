«Матч ТВ»: «Чертаново» хочет вернуть из «Спартака» Глушенкова

«Чертаново» намерен усилить состав в преддверии весенней части сезона, чтобы побороться за выход в РПЛ.
По информации «Матч ТВ», клуб ФНЛ хочет вернуть двух своих воспитанников – Максима Глушенкова из «Спартака» и Дениса Якубу из «Крыльев Советов».
- По итогам 25 туров «Чертаново» занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ.
- Отставание от лидирующего «Ротора» составляет четыре очка.
- 20-летний Глушенков в текущем сезоне сыграл один матч в составе «Спартака».
- 23-летний Якуба за указанный период не провел ни одной игры.
Источник: «Матч ТВ»