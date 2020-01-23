«Матч ТВ»: «Чертаново» хочет вернуть из «Спартака» Глушенкова

«Чертаново» намерен усилить состав в преддверии весенней части сезона, чтобы побороться за выход в РПЛ.

По информации «Матч ТВ», клуб ФНЛ хочет вернуть двух своих воспитанников – Максима Глушенкова из «Спартака» и Дениса Якубу из «Крыльев Советов».