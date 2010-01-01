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    «Матч ТВ»: «Чертаново» хочет вернуть из «Спартака» Глушенкова

    «Чертаново» намерен усилить состав в преддверии весенней части сезона, чтобы побороться за выход в РПЛ.

    По информации «Матч ТВ», клуб ФНЛ хочет вернуть двух своих воспитанников – Максима Глушенкова из «Спартака» и Дениса Якубу из «Крыльев Советов».

    • По итогам 25 туров «Чертаново» занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ.
    • Отставание от лидирующего «Ротора» составляет четыре очка.
    • 20-летний Глушенков в текущем сезоне сыграл один матч в составе «Спартака».
    • 23-летний Якуба за указанный период не провел ни одной игры.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:46
    Комментарии10
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      Рейтинг: +6439

      piligrim1986 1 час назад

      в аренду - можно

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      Рейтинг: +2596

      Alekxei Z. 1 час назад

      Как Глушенков вообще в Спартаке оказался ? Ничего примечательного в его игре не видно.
      На перспективу ? Таких в Спартаке-2 и Академии немеренно.

      0
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      Рейтинг: +13645

      bset 2 часа назад

      Такие клубы заслуживают игру в РПЛ. Воспитывают своих игроков, деньги из бюджета не сосут. Главное, чтобы не задушили их сверху, которым в первую очередь интересно стадионы использовать, а уже потом только спортивные принципы.

      0
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      Рейтинг: +3153

      JTherry > bset 1 час назад

      а у Чертаново есть свой стадион? не припомню, в каком районе...

      0
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      Рейтинг: +13645

      bset > JTherry 1 час назад

      В Москве достаточно стадионов, необязательно прямо свой иметь

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      Рейтинг: +2596

      Alekxei Z. > JTherry 1 час назад

      В Саранске. Там все выходцы из ФНЛ будут играть !!!

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      Рейтинг: +2596

      Alekxei Z. > bset 1 час назад

      А ничего что там аренда сожрёт весь бюджет клуба ?

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      Рейтинг: +3153

      JTherry > Alekxei Z. 49 минут назад

      в Саранске, видимо, самая низкая арендная плата, но я думаю, что и Калининград и Волгоград не против аренды стадионов, пустующих после ЧМ-18

      0
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      Рейтинг: +3153

      JTherry > bset 44 минуты назад

      в Москве немало стадионов, не спорю, но не каждая команда готова пустить к себе на игру клуб из Чертаново, у которого болельщиков мало, а поле агрономам надо будет восстанавливать после игры, особенно по весне... кроме Лужи негде им проводить игры получается, а там аренда -ого-го!!!

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      Рейтинг: +11214

      vladimir-7 > JTherry 25 минут назад

      С.Собянин деньги очень любит, поэтому мимо своих
      карманов бабло, даже за Лужники, он не пропустит.

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