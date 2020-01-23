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«Матч ТВ»: «Чертаново» хочет вернуть из «Спартака» Глушенкова

23 января 2020, 09:46
13

«Чертаново» намерен усилить состав в преддверии весенней части сезона, чтобы побороться за выход в РПЛ.

По информации «Матч ТВ», клуб ФНЛ хочет вернуть двух своих воспитанников – Максима Глушенкова из «Спартака» и Дениса Якубу из «Крыльев Советов».

  • По итогам 25 туров «Чертаново» занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ.
  • Отставание от лидирующего «Ротора» составляет четыре очка.
  • 20-летний Глушенков в текущем сезоне сыграл один матч в составе «Спартака».
  • 23-летний Якуба за указанный период не провел ни одной игры.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Спартак Чертаново Крылья Советов Якуба Денис Глушенков Максим
Комментарии (13)
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bset
1579762429
Такие клубы заслуживают игру в РПЛ. Воспитывают своих игроков, деньги из бюджета не сосут. Главное, чтобы не задушили их сверху, которым в первую очередь интересно стадионы использовать, а уже потом только спортивные принципы.
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piligrim1986
1579765052
в аренду - можно
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Axe111
1579779809
МАТЧ ТВ
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portero
1579791336
О как значит есть финансирование, но пока не озвучено кто...
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