«Джефф все ближе к возвращению». «Локомотив» показал тренировку Фарфана

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан продолжает восстановление от травмы.
«Джефф все ближе к возвращению. Сегодня он приступил к беговой работе на поле», – сообщается в твиттере клуба.
- Контракт Фарфана рассчитан до 30 июня 2020 года.
- Футболист травмировался в расположении сборной Перу во время Кубка Америки-2019.
- У 34-летнего форварда было выявлено повреждение хряща коленного сустава.
- 6 июля он успешно перенес операцию.
«Чемпионат»: «Локомотив» не определился с будущим Фарфана
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Локомотива»