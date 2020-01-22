«Джефф все ближе к возвращению». «Локомотив» показал тренировку Фарфана

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан продолжает восстановление от травмы.

«Джефф все ближе к возвращению. Сегодня он приступил к беговой работе на поле», – сообщается в твиттере клуба.

Контракт Фарфана рассчитан до 30 июня 2020 года.

Футболист травмировался в расположении сборной Перу во время Кубка Америки-2019.

У 34-летнего форварда было выявлено повреждение хряща коленного сустава.

6 июля он успешно перенес операцию.

«Чемпионат»: «Локомотив» не определился с будущим Фарфана