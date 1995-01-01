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    «Джефф все ближе к возвращению». «Локомотив» показал тренировку Фарфана

    Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан продолжает восстановление от травмы.

    «Джефф все ближе к возвращению. Сегодня он приступил к беговой работе на поле», – сообщается в твиттере клуба.

    • Контракт Фарфана рассчитан до 30 июня 2020 года.
    • Футболист травмировался в расположении сборной Перу во время Кубка Америки-2019.
    • У 34-летнего форварда было выявлено повреждение хряща коленного сустава.
    • 6 июля он успешно перенес операцию.

    «Чемпионат»: «Локомотив» не определился с будущим Фарфана

    Источник: твиттер «Локомотива»

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