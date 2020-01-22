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  • «Джефф все ближе к возвращению». «Локомотив» показал тренировку Фарфана

«Джефф все ближе к возвращению». «Локомотив» показал тренировку Фарфана

22 января 2020, 18:25
3

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан продолжает восстановление от травмы.

«Джефф все ближе к возвращению. Сегодня он приступил к беговой работе на поле», – сообщается в твиттере клуба.

  • Контракт Фарфана рассчитан до 30 июня 2020 года.
  • Футболист травмировался в расположении сборной Перу во время Кубка Америки-2019.
  • У 34-летнего форварда было выявлено повреждение хряща коленного сустава.
  • 6 июля он успешно перенес операцию.

«Чемпионат»: «Локомотив» не определился с будущим Фарфана

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Фарфан Джефферсон
Комментарии (3)
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Lester84
1579713804
Как раз восстановится к окончанию контракта
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Fan Loko mik
1579781248
Жаль, похоже больше Фарик на поле не выйдет в футболке ЛОКО, по крайней мере до лета ТОЧНО!!!
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