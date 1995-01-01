«Джефф все ближе к возвращению». «Локомотив» показал тренировку Фарфана

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан продолжает восстановление от травмы.
«Джефф все ближе к возвращению. Сегодня он приступил к беговой работе на поле», – сообщается в твиттере клуба.
- Контракт Фарфана рассчитан до 30 июня 2020 года.
- Футболист травмировался в расположении сборной Перу во время Кубка Америки-2019.
- У 34-летнего форварда было выявлено повреждение хряща коленного сустава.
- 6 июля он успешно перенес операцию.
«Чемпионат»: «Локомотив» не определился с будущим Фарфана
Джефф всe ближе к возвращению⠀Сегодня он приступил к беговой работе на поле⠀#РЖДТренировочныеСборы pic.twitter.com/176BrxVSFJ— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 22 января 2020 г.