Фарфан успешно перенес операцию на коленном суставе

Нападающему «Локомотива» и сборной Перу Джефферсону Фарфану сделали операцию в связи с повреждением хряща коленного сустава. Она прошла успешно, рассказал хирург.

«Операция прошла нормально, чувствую себя хорошо. Впереди непростой путь реабилитации, но я сделаю все, чтобы скорее вернуться на поле. А пока буду болеть за «Локомотив» в Суперкубке и за сборную Перу в финале Кубка Америки. Спасибо всем за поддержку!» – сказал футболист.

Фарфан на текущем Кубке Америки провел три матча, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

В прошлом сезоне РПЛ 34-летний форвард провел 20 матчей, забил восемь голов, сделал четыре результативные передачи.

«Локомотив» в сентябре стартует в групповом этапе Лиги чемпионов.