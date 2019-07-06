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    Фарфан успешно перенес операцию на коленном суставе

    Нападающему «Локомотива» и сборной Перу Джефферсону Фарфану сделали операцию в связи с повреждением хряща коленного сустава. Она прошла успешно, рассказал хирург.

    «Операция прошла нормально, чувствую себя хорошо. Впереди непростой путь реабилитации, но я сделаю все, чтобы скорее вернуться на поле. А пока буду болеть за «Локомотив» в Суперкубке и за сборную Перу в финале Кубка Америки. Спасибо всем за поддержку!» – сказал футболист.

    • Фарфан на текущем Кубке Америки провел три матча, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
    • В прошлом сезоне РПЛ 34-летний форвард провел 20 матчей, забил восемь голов, сделал четыре результативные передачи.
    • «Локомотив» в сентябре стартует в групповом этапе Лиги чемпионов.

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    Публикация от text (@jefferson_farfan_oficial)

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 13:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4713

      Антибиотик 30 минут назад

      Джеффу, скорейшего выздоровления, он очень нам нужен.

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