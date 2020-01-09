«Чемпионат»: «Локомотив» не определился с будущим Фарфана

Руководство «Локомотива» не определилось с будущим форварда Джефферсона Фарфана, который восстанавливается после травмы колена.
В клубе намерены дождаться полного восстановления перуанца и понять, может ли он приносить пользу клубу, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на «Чемпионат».
- Контракт Фарфана рассчитан до 30 июня 2020 года.
- Футболист травмировался в расположении сборной Перу во время Кубка Америки-2019.
- У 34-летнего форварда было выявлено повреждение хряща коленного сустава.
- 6 июля он успешно перенес операцию.
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Источник: «Матч ТВ»