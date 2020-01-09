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«Чемпионат»: «Локомотив» не определился с будущим Фарфана

9 января 2020, 13:52
6

Руководство «Локомотива» не определилось с будущим форварда Джефферсона Фарфана, который восстанавливается после травмы колена.

В клубе намерены дождаться полного восстановления перуанца и понять, может ли он приносить пользу клубу, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на «Чемпионат».

  • Контракт Фарфана рассчитан до 30 июня 2020 года.
  • Футболист травмировался в расположении сборной Перу во время Кубка Америки-2019.
  • У 34-летнего форварда было выявлено повреждение хряща коленного сустава.
  • 6 июля он успешно перенес операцию.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Фарфан Джефферсон
Комментарии (6)
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Hektor 84
1578580615
Обменять на два мешка картошки
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Fan Loko mik
1578584732
Пора Фарику на пенсион! Я думал, что он к весенней стадии восстановится.......но видно не судьба.......
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