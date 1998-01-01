Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

    «Чемпионат»: «Локомотив» не определился с будущим Фарфана

    Руководство «Локомотива» не определилось с будущим форварда Джефферсона Фарфана, который восстанавливается после травмы колена.

    В клубе намерены дождаться полного восстановления перуанца и понять, может ли он приносить пользу клубу, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на «Чемпионат».

    • Контракт Фарфана рассчитан до 30 июня 2020 года.
    • Футболист травмировался в расположении сборной Перу во время Кубка Америки-2019.
    • У 34-летнего форварда было выявлено повреждение хряща коленного сустава.
    • 6 июля он успешно перенес операцию.

    Семин – о травме Фарфана: «Сезон для него, по всей видимости, пропал»

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:52
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8012

      parevg 10 минут назад

      34 года уже, это скорее всего - всё!!!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    80579
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75064
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru