Семин – о травме Фарфана: «Сезон для него, по всей видимости, пропал»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопрос о состоянии здоровья перуанского нападающего Джефферсона Фарфана.

Футболист травмировался в расположении национальной сборной во время Кубка Америки-2019.

У 34-летнего форварда было выявлено повреждение хряща коленного сустава.

6 июля он успешно перенес операцию.

«Сложно сказать, кто сможет восстановиться к следующему матчу после травмы. Большая группа игроков с прошлого года еще не вылечилась. У Фарфана сезон пропал, по всей видимости. Кто есть, тот и играет», – сказал Семин на пресс-конференции после игры 1-го тура РПЛ против «Рубина».