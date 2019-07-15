Семин – о травме Фарфана: «Сезон для него, по всей видимости, пропал»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопрос о состоянии здоровья перуанского нападающего Джефферсона Фарфана.
- Футболист травмировался в расположении национальной сборной во время Кубка Америки-2019.
- У 34-летнего форварда было выявлено повреждение хряща коленного сустава.
- 6 июля он успешно перенес операцию.
«Сложно сказать, кто сможет восстановиться к следующему матчу после травмы. Большая группа игроков с прошлого года еще не вылечилась. У Фарфана сезон пропал, по всей видимости. Кто есть, тот и играет», – сказал Семин на пресс-конференции после игры 1-го тура РПЛ против «Рубина».