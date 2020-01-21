The Sun: «Интер» Майами хочет купить Агуэро

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал трансферной целью «Интера» из Майами.

По информации The Sun, американский клуб хочет купить 31-летнего бомбардира, однако тот не спешит уезжать в МЛС.

Действующий контракт аргентинца с «Сити» истекает в 2021 году, но манкунианцы рассчитывают продлить соглашение с увеличением зарплаты игрока, которая сейчас составляет 280 тысяч фунтов в неделю.