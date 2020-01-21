The Sun: «Интер» Майами хочет купить Агуэро

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал трансферной целью «Интера» из Майами.
По информации The Sun, американский клуб хочет купить 31-летнего бомбардира, однако тот не спешит уезжать в МЛС.
Действующий контракт аргентинца с «Сити» истекает в 2021 году, но манкунианцы рассчитывают продлить соглашение с увеличением зарплаты игрока, которая сейчас составляет 280 тысяч фунтов в неделю.
- Агуэро выступает за английский клуб с 2011 года.
- Форвард провел 360 матчей, забил 250 голов и сделал 72 ассиста.
- «Интер» Майами, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, начнет выступать в МЛС с марта 2020 года.
Источник: The Sun