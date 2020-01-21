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The Sun: «Интер» Майами хочет купить Агуэро

21 января 2020, 23:59
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Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал трансферной целью «Интера» из Майами.

По информации The Sun, американский клуб хочет купить 31-летнего бомбардира, однако тот не спешит уезжать в МЛС.

Действующий контракт аргентинца с «Сити» истекает в 2021 году, но манкунианцы рассчитывают продлить соглашение с увеличением зарплаты игрока, которая сейчас составляет 280 тысяч фунтов в неделю.

  • Агуэро выступает за английский клуб с 2011 года.
  • Форвард провел 360 матчей, забил 250 голов и сделал 72 ассиста.
  • «Интер» Майами, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, начнет выступать в МЛС с марта 2020 года.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига США. МЛС Манчестер Сити Интер Майами Агуэро Серхио
Комментарии (1)
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Mister_Tomsk
1579766242
280 к в неделю, апупеть
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