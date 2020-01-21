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  • Гендиректор «Сочи» Рубашко: «Семак не хочет отпускать Кокорина? Спрашивайте его, что он хочет и не хочет»

Гендиректор «Сочи» Рубашко: «Семак не хочет отпускать Кокорина? Спрашивайте его, что он хочет и не хочет»

21 января 2020, 18:23
10

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака, написавшего в инстаграме, что ему нужен форвард Александр Кокорин.

«Семак не хочет отпускать Кокорина? Спрашивайте Семака, что он там хочет и не хочет.

Все уже написано и озвучено. Он играет сейчас за «Зенит»? А кто сказал, что сейчас он в «Сочи»? Что касается того, что «Зенит» не объявил об аренде Кокорина, то трансферное окно еще открыто», – сказал Рубашко.

Семак: «Почему отдаем Кокорина? Вопрос не по адресу»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр Семак Сергей
Комментарии (10)
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латунный
1579621718
сочи это искуственный клуб некому не нужный наиграются и бросят
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Майор Дзагоев
1579621918
Начинать стоит с того, что ТО еще и не открывалось
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bset
1579623348
С каких пор менеджеры дубля так много интервью дают? Захотел Зенит в дубль Кокорина отправить на полгода - отправил. Передумал отправлять в дубль - оставил в основной команде. Я бы понял, если бы речь шла о полноценном клубе, а тут всего лишь дубль Зенита.
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paracetamol
1579624738
Кер вам, а не Кока!
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gor77
1579625709
Зашибись ситуация! )))) Это в инстаграме: "Почему отдаём Кокорина? Вопрос не по адресу", - написал Семак в ответ на вопрос подписчика о причинах отправить футболиста в аренду.
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Бриг
1579637273
Рубашко - кто это?
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