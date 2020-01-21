Гендиректор «Сочи» Рубашко: «Семак не хочет отпускать Кокорина? Спрашивайте его, что он хочет и не хочет»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака, написавшего в инстаграме, что ему нужен форвард Александр Кокорин.

«Семак не хочет отпускать Кокорина? Спрашивайте Семака, что он там хочет и не хочет.

Все уже написано и озвучено. Он играет сейчас за «Зенит»? А кто сказал, что сейчас он в «Сочи»? Что касается того, что «Зенит» не объявил об аренде Кокорина, то трансферное окно еще открыто», – сказал Рубашко.

Во вторник «Сочи» объявил об аренде Кокорина до конца сезона.

Семак: «Почему отдаем Кокорина? Вопрос не по адресу»