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    Гендиректор «Сочи» Рубашко: «Семак не хочет отпускать Кокорина? Спрашивайте его, что он хочет и не хочет»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака, написавшего в инстаграме, что ему нужен форвард Александр Кокорин.

    «Семак не хочет отпускать Кокорина? Спрашивайте Семака, что он там хочет и не хочет.

    Все уже написано и озвучено. Он играет сейчас за «Зенит»? А кто сказал, что сейчас он в «Сочи»? Что касается того, что «Зенит» не объявил об аренде Кокорина, то трансферное окно еще открыто», – сказал Рубашко.

    Семак: «Почему отдаем Кокорина? Вопрос не по адресу»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2012

      Майор Дзагоев 6 минут назад

      Начинать стоит с того, что ТО еще и не открывалось

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      Рейтинг: +1195

      латунный 9 минут назад

      сочи это искуственный клуб некому не нужный наиграются и бросят

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