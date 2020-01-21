Журналист Егоров: «В «Риге» Кононову предложат выдающуюся по меркам футбола Латвии зарплату»

Журналист Сергей Егоров сообщил, что в ближайшее время «Рига» объявит о назначении Олега Кононова главным тренером.

«Контракт небольшой, но больше, чем могли дать в Бресте и Минске. Говорят, тренеру предложат выдающуюся по меркам футбола Латвии зарплату, но все же меньше, чем у него было в России – например, в Туле. В Туле он зарабатывал 3 миллиона рублей в месяц», – написал Егоров в телеграме.

«Рига» – действующий чемпион Латвии.

Последним местом работы Кононова был «Спартак», откуда его уволили в сентябре прошлого года.

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