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    Журналист Егоров: «В «Риге» Кононову предложат выдающуюся по меркам футбола Латвии зарплату»

    Журналист Сергей Егоров сообщил, что в ближайшее время «Рига» объявит о назначении Олега Кононова главным тренером.

    «Контракт небольшой, но больше, чем могли дать в Бресте и Минске. Говорят, тренеру предложат выдающуюся по меркам футбола Латвии зарплату, но все же меньше, чем у него было в России – например, в Туле. В Туле он зарабатывал 3 миллиона рублей в месяц», – написал Егоров в телеграме.

    • «Рига» – действующий чемпион Латвии.
    • Последним местом работы Кононова был «Спартак», откуда его уволили в сентябре прошлого года.

    «СЭ»: Кононов с высокой долей вероятности на этой неделе возглавит «Ригу»

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1305

      Boeung777 2 минуты назад

      Вот не слышали про ФК Рига и явно не услышим ещё долго.

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