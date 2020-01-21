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  • Журналист Егоров: «В «Риге» Кононову предложат выдающуюся по меркам футбола Латвии зарплату»

Журналист Егоров: «В «Риге» Кононову предложат выдающуюся по меркам футбола Латвии зарплату»

21 января 2020, 15:24
7

Журналист Сергей Егоров сообщил, что в ближайшее время «Рига» объявит о назначении Олега Кононова главным тренером.

«Контракт небольшой, но больше, чем могли дать в Бресте и Минске. Говорят, тренеру предложат выдающуюся по меркам футбола Латвии зарплату, но все же меньше, чем у него было в России – например, в Туле. В Туле он зарабатывал 3 миллиона рублей в месяц», – написал Егоров в телеграме.

  • «Рига» – действующий чемпион Латвии.
  • Последним местом работы Кононова был «Спартак», откуда его уволили в сентябре прошлого года.

«СЭ»: Кононов с высокой долей вероятности на этой неделе возглавит «Ригу»

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Рига Спартак Кононов Олег
Комментарии (7)
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Boeung777
1579611191
Вот не слышали про ФК Рига и явно не услышим ещё долго.
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Владислав Vlad
1579613687
А зачем абы кого засовывать в Спартаковскую ленту???
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mihail200606
1579613891
Ради чего интересно)) все равно ж не поднимутся никуда...
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JTherry
1579615009
ФК Рига - не разорись с такой "выдающейся зарплатой" Кононову!!!
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vka1970
1579618003
Кононов любит всё выдающееся. Пиджак соврать не даст.
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NEONFOL
1579618356
Ну для ооочень мееедленной игры прибалтов Кононов зажгёт со своей скоростью
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RJM555
1579628378
зато в Спартаке поправил свое положение на всю жизнь оставшуюся
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