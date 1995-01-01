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    «СЭ»: Кононов с высокой долей вероятности на этой неделе возглавит «Ригу»

    Олег Кононов близок к назначению на пост главного тренера «Риги», сообщает «Спорт-Экспресс».

    По информации источника, 53-летний специалист может подписать контракт с латвийским клубом на этой неделе, ориентировочно, во вторник или среду.

    • «Рига» – действующий чемпион Латвии.
    • Последним местом работы Кононова был «Спартак», откуда его уволили в сентябре прошлого года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7891

      alex1951 47 минут назад

      Не надо иронизировать.
      В данном случае он взялся за европ. клуб ,а там все иначе ,чем в России......
      Бардака меньше ,спокойнее....
      И вообще ,поживем увидим....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15406

      DOCTOR PENALTY 53 минуты назад

      То, что надо. Это его ниша. Удачи ему там.

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