«СЭ»: Кононов с высокой долей вероятности на этой неделе возглавит «Ригу»

Не надо иронизировать.
В данном случае он взялся за европ. клуб ,а там все иначе ,чем в России......
Бардака меньше ,спокойнее....
И вообще ,поживем увидим....
Олег Кононов близок к назначению на пост главного тренера «Риги», сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, 53-летний специалист может подписать контракт с латвийским клубом на этой неделе, ориентировочно, во вторник или среду.
- «Рига» – действующий чемпион Латвии.
- Последним местом работы Кононова был «Спартак», откуда его уволили в сентябре прошлого года.