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Российский защитник Ятченко покинул минское «Динамо»

20 января 2020, 21:21

Защитник Дмитрий Ятченко в интервью Tribuna.com объявил о своем уходе из минского «Динамо».

– Зимнее межсезонье в Беларуси набирает обороты, минское «Динамо» отправилось на зарубежный сбор. А как межсезонье проходит у вас?

– Пару недель отдохнул, потом начал тренироваться индивидуально. Сейчас в поисках команды, пока никакой конкретики нет. Но надеюсь, что в ближайшее время все разрешится.

– Предполагали, что после ухода из «Динамо» окажетесь в такой ситуации и будете в середине января сидеть без клуба?

– Надо сказать, что мой уход из минского клуба получился очень неожиданным. В «Динамо» я приходил летом и заключал контракт на полгода. И там был пункт, позволяющий продлить соглашение еще на сезон. Контракт закончился 31 декабря, но со мной никто не разговаривал по поводу дальнейшего сотрудничества. Ни руководители, ни тренеры.

Выходит, тихо и спокойно дали понять, что не нуждаются в моих услугах. Но не понимаю, почему нельзя было позвонить, поблагодарить за работу и цивилизованно расстаться. Что ж, как есть, так есть. Пускай сами в клубе разбираются.

– Я слышал такую версию, что вы хотели остаться в «Динамо», но попросили повысить зарплату. На этот шаг клуб пойти не смог.

– Это бред. Еще осенью руководителям я сказал, что у меня есть желание остаться в «Динамо», пройти предсезонку и начать сезон. А не так, как получилось летом. Меня приглашали в клуб, говорили, что все тут хорошо. Обещали, что придет сумасшедший функционер, говорили, что в «Динамо» все спокойно, все стабильно.

Я подписал контракт, но в итоге, чтобы вы знали, с сентября по декабрь нам не платили зарплату. Я не хочу сказать, что в «Динамо» было плохо. Просто не говорите и не обещайте то, чего нет и не будет на самом деле.

– Вам «Динамо» еще что-нибудь должно?

Все долги клуб закрыл. Да, с сентября по декабрь нам зарплату не начисляли, давали лишь по 1-2 тысячи рублей. После окончания сезона рассчитались. Только странно, почему во время сезона руководители не выполняли свои должностные обязанности. И при этом, кстати, просили футболистов не говорить в прессе о проблемах «Динамо». Почему мы должны молчать? Наоборот, может, если будем говорить, руководители будут быстрее решать вопросы.

Источник: Tribuna.com
Белоруссия. Высшая лига Динамо Мн Ятченко Дмитрий
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