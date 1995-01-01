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    Айртон: «Официальных предложений мне не поступало. Читал в интернете, что кто-то интересуется»

    Бразильский защитник «Спартака» Айртон Лукас прокомментировал информацию о возможном переходе во «Фламенго» или «Сантос».

    «Официальных предложений мне не поступало. Как и все, читал в интернете, что мной кто-то интересуется.

    При всем при этом могу сказать, что с момента подписания контракта со «Спартаком» прошел всего год. Сегодня я всеми мыслями, сердцем и душой – в этой команде. Спокойно работаю на сборе в Эмиратах и ни на что постороннее не отвлекаюсь», – сказал Айртон.

    • Айртон выступает за «Спартак» с 2018 года.
    • В этом сезоне 22-летний защитник провел 23 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

    Terra: «Спартак» отказал «Сантосу» в аренде Айртона

    90min: «Спартак» готов продать Айртона Лукаса за 7-8 миллионов. «Сантос» планирует сбить цену

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11302

      vka1970 5 минут назад

      Ну и правильно.
      Не кер сопли разводить.

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