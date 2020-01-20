Айртон: «Официальных предложений мне не поступало. Читал в интернете, что кто-то интересуется»

Бразильский защитник «Спартака» Айртон Лукас прокомментировал информацию о возможном переходе во «Фламенго» или «Сантос».

«Официальных предложений мне не поступало. Как и все, читал в интернете, что мной кто-то интересуется.

При всем при этом могу сказать, что с момента подписания контракта со «Спартаком» прошел всего год. Сегодня я всеми мыслями, сердцем и душой – в этой команде. Спокойно работаю на сборе в Эмиратах и ни на что постороннее не отвлекаюсь», – сказал Айртон.

Айртон выступает за «Спартак» с 2018 года.

В этом сезоне 22-летний защитник провел 23 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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