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  • Айртон: «Официальных предложений мне не поступало. Читал в интернете, что кто-то интересуется»

Айртон: «Официальных предложений мне не поступало. Читал в интернете, что кто-то интересуется»

20 января 2020, 15:24
3

Бразильский защитник «Спартака» Айртон Лукас прокомментировал информацию о возможном переходе во «Фламенго» или «Сантос».

«Официальных предложений мне не поступало. Как и все, читал в интернете, что мной кто-то интересуется.

При всем при этом могу сказать, что с момента подписания контракта со «Спартаком» прошел всего год. Сегодня я всеми мыслями, сердцем и душой – в этой команде. Спокойно работаю на сборе в Эмиратах и ни на что постороннее не отвлекаюсь», – сказал Айртон.

  • Айртон выступает за «Спартак» с 2018 года.
  • В этом сезоне 22-летний защитник провел 23 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Terra: «Спартак» отказал «Сантосу» в аренде Айртона

90min: «Спартак» готов продать Айртона Лукаса за 7-8 миллионов. «Сантос» планирует сбить цену

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Сантос Фламенго Айртон
Комментарии (3)
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vka1970
1579527036
Ну и правильно. Не кер сопли разводить.
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Владислав Vlad
1579531275
Щас Еща подзагорят и продадут вместо тебя.)
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zigbert
1579613742
Вот и хорошо. Нечего отвлекаться на пустые разговоры.
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