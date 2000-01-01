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    Шюррле: «Трудоголик – самое подходящее слово для Тедеско»

    Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле назвал слово, которым можно лучше всего охарактеризовать главного тренера московской команды Доменико Тедеско.

    «Охарактеризовать Тедеско одним словом? Трудоголик – самое подходящее слово. Он очень любит работать. Глубоко погружается в тактику, сильно вовлечeн в тренировочный процесс. Да вы и сами видели, как Тедеско бегает вместе с нами на тренировках», – сказал Шюррле.

    • Тедеско возглавил «Спартак» в октябре прошлого года.
    • Контракт немецкого специалиста с клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.
    • Шюррле выступает за московскую команду на правах аренды до лета 2020 года.

    Шюррле: «Кононов – очень хороший человек. В «Спартаке» понимали, какой футбол он пытается строить»

    Шюррле: «Спад в моей игре? Главная причина – бронхит»

    Шюррле: «Федун – веселый мужчина и хороший владелец клуба. Он многое делает для «Спартака»

    Шюррле: «Русские очень честные. Всегда все говорят начистоту»

    Шюррле: «Из игроков «Спартака» удивил Зелимхан Бакаев. Видно, что он большой талант»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:47
    Комментарии6
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      Рейтинг: +9043

      Диктор 41 минуту назад

      Пусть трудится и порадует нас результатом.

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      Рейтинг: +22662

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Везет же Спартаку с тренерами - то хороший человек, то трудоголик. Не везет только с местом в таблице.

      1
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      Рейтинг: +20564

      VVM1964 2 часа назад

      Ну трудоголик не алкоголик )))))

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      Рейтинг: +7096

      derrik2000 > VVM1964 2 часа назад

      Лишь бы этот его трудоголизм не перерос под определение "сизифов труд".

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      Рейтинг: +4788

      paracetamol 3 часа назад

      Трудоголик, а еще попрыгунчик.

      0
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      Рейтинг: +7096

      derrik2000 > paracetamol 2 часа назад

      Какой там попрыгунчик!?
      Вот Унаи Эмери - ДА! Попрыгунчик! ))))))))))))))

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