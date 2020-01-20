Шюррле: «Трудоголик – самое подходящее слово для Тедеско»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле назвал слово, которым можно лучше всего охарактеризовать главного тренера московской команды Доменико Тедеско.

«Охарактеризовать Тедеско одним словом? Трудоголик – самое подходящее слово. Он очень любит работать. Глубоко погружается в тактику, сильно вовлечeн в тренировочный процесс. Да вы и сами видели, как Тедеско бегает вместе с нами на тренировках», – сказал Шюррле.

Тедеско возглавил «Спартак» в октябре прошлого года.

Контракт немецкого специалиста с клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.

Шюррле выступает за московскую команду на правах аренды до лета 2020 года.

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