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Шюррле: «Трудоголик – самое подходящее слово для Тедеско»

20 января 2020, 11:47
8

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле назвал слово, которым можно лучше всего охарактеризовать главного тренера московской команды Доменико Тедеско.

«Охарактеризовать Тедеско одним словом? Трудоголик – самое подходящее слово. Он очень любит работать. Глубоко погружается в тактику, сильно вовлечeн в тренировочный процесс. Да вы и сами видели, как Тедеско бегает вместе с нами на тренировках», – сказал Шюррле.

  • Тедеско возглавил «Спартак» в октябре прошлого года.
  • Контракт немецкого специалиста с клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.
  • Шюррле выступает за московскую команду на правах аренды до лета 2020 года.

Шюррле: «Кононов – очень хороший человек. В «Спартаке» понимали, какой футбол он пытается строить»

Шюррле: «Спад в моей игре? Главная причина – бронхит»

Шюррле: «Федун – веселый мужчина и хороший владелец клуба. Он многое делает для «Спартака»

Шюррле: «Русские очень честные. Всегда все говорят начистоту»

Шюррле: «Из игроков «Спартака» удивил Зелимхан Бакаев. Видно, что он большой талант»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Шюррле Андре Тедеско Доменико
Комментарии (8)
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paracetamol
1579514535
Трудоголик, а еще попрыгунчик.
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VVM1964
1579517121
Ну трудоголик не алкоголик )))))
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Диктор
1579524778
Пусть трудится и порадует нас результатом.
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RotBerg
1579534555
Мальчишке пригодится в тренерской карьере опыт в борьбе за выживание)
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rash1959
1579537516
Даст вам старым пердунам про(раться.
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zigbert
1579610442
Тренер молодой и естественно всегда в работе и в движении.
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