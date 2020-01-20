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  • Шюррле: «Федун – веселый мужчина и хороший владелец клуба. Он многое делает для «Спартака»

Шюррле: «Федун – веселый мужчина и хороший владелец клуба. Он многое делает для «Спартака»

20 января 2020, 08:00
12

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле поделился мнением о владельце клуба Леониде Федуне.

«Таких неформальных встреч с Леонидом Федуном, чтобы с глазу на глаз, не было. Президент часто заходит в раздевалку. Прикольный, веселый мужчина. Но главное – хороший владелец клуба. Человек очень много делает для «Спартака».

Есть ли у них что-то общее с владельцем «Челси» Абрамовичем? Я не так хорошо с ними знаком, чтобы сравнивать. Очевидно одно: оба трепетно заботятся о своих клубах», — заявил Шюррле.

  • Федун приобрел «Спартак» в 2003 году.
  • За это время команда один раз выиграла чемпионат России.
  • В нынешнем розыгрыше РПЛ красно-белые занимают десятое место.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Шюррле Андре Федун Леонид
Комментарии (12)
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altezzik
1579499049
К сожалению, веселый мужчина - это не профессия.
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vladimir-7
1579500381
Федун весёлый, от такого веселья его клуб давно обоссался
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RotBerg
1579500753
Одним словом клоун)
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vka1970
1579500862
Какой то смех не правильный и весёлость не уместная. Для клуба он конечно не мало сделал материально, зато принятием некоторых сомнительных решений свёл всё хорошее к минимуму.
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Боцман59rus
1579504429
Прям шутник, до слез. Знающие тему, повсей Европе угарают. А на разогреве, 11клоунов на поле)))
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Taps
1579506801
За такие бабки можно и лизнуть ...
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oyabun
1579507133
Ключевое слово "Много". Но это не значит что Верно. Целью многочисленных действий по задумке г-на Федуна должна быть уверенная игра команды из сезона в сезон и регулярное Чемпионство. А мы имеем 10-е место при очень неясных перспективах. Уверен - не того хотели ни Федун, ни болельщики.
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Вомбат
1579507934
Ну надо же, а я думал, что среди болельщиков Спартака предобладает критическое отношение к Федуну, которое поэт выразил словами (не буду приводить здесь все его длинное стихотворение, только концовка): Спартак и Каррера для нас Давно уж слились воедино. Поэтому мы Федуна Считаем плохим господином. Ему - каждый год результат. А как же народная вера? Федун, ты бы продал Спартак Тому, кто вернет нам Карреру.
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Karpathian
1579510936
Когда хочешь остаться на российской зарплате, а не возвращаться туда, где заставляют играть и приходится лизать очелло боссу
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VVM1964
1579513194
" Веселится и ликует весь народ " )))
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