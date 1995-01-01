Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    2 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    3 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»

    Шюррле: «Федун – веселый мужчина и хороший владелец клуба. Он многое делает для «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле поделился мнением о владельце клуба Леониде Федуне.

    «Таких неформальных встреч с Леонидом Федуном, чтобы с глазу на глаз, не было. Президент часто заходит в раздевалку. Прикольный, веселый мужчина. Но главное – хороший владелец клуба. Человек очень много делает для «Спартака».

    Есть ли у них что-то общее с владельцем «Челси» Абрамовичем? Я не так хорошо с ними знаком, чтобы сравнивать. Очевидно одно: оба трепетно заботятся о своих клубах», — заявил Шюррле.

    • Федун приобрел «Спартак» в 2003 году.
    • За это время команда один раз выиграла чемпионат России.
    • В нынешнем розыгрыше РПЛ красно-белые занимают десятое место.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:00
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11171

      vladimir-7 4 минуты назад

      Федун весёлый, от такого веселья его клуб давно обоссался

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2231

      BlackMurder 22 минуты назад

      Хоронить Спартак он может легко

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1223

      altezzik 27 минут назад

      К сожалению, веселый мужчина - это не профессия.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81431
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75189
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru