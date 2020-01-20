Шюррле: «Федун – веселый мужчина и хороший владелец клуба. Он многое делает для «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле поделился мнением о владельце клуба Леониде Федуне.

«Таких неформальных встреч с Леонидом Федуном, чтобы с глазу на глаз, не было. Президент часто заходит в раздевалку. Прикольный, веселый мужчина. Но главное – хороший владелец клуба. Человек очень много делает для «Спартака».

Есть ли у них что-то общее с владельцем «Челси» Абрамовичем? Я не так хорошо с ними знаком, чтобы сравнивать. Очевидно одно: оба трепетно заботятся о своих клубах», — заявил Шюррле.