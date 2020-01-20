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  • Шюррле: «Русские очень честные. Всегда все говорят начистоту»

Шюррле: «Русские очень честные. Всегда все говорят начистоту»

20 января 2020, 08:58
4

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал, что ему нравится в русских людях.

«Я заметил, что русские очень честные, откровенные. Если где-нибудь в ресторане общаешься с людьми, о футболе или еще о чем-то, они всегда все говорят начистоту. Это здорово», — сказал Шюррле.

  • Шюррле с лета 2019 года выступает за «Спартак» на правах аренды.
  • Права на немца принадлежат дортмундской «Боруссии».
  • В 13 матчах нынешнего розыгрыша РПЛ игрок забил один гол и сделал два ассиста.

Шюррле: «Федун – веселый мужчина и хороший владелец клуба. Он многое делает для «Спартака»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Шюррле Андре
Комментарии (4)
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vka1970
1579500944
Пойду откровенно с руководством пообщаюсь. Надеюсь начистоту меня на уйх не пошлют.))))
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ufos73
1579510112
Ну если откровенно сдал ты конкретно, даже в запас еле дотягиваешь...
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Диктор
1579524972
Правду говорит
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Plyash
1579540413
Да у русских после пол-литра "родной" да банки пива из алых уст одна голимая правда хлещет.Не остановить.
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