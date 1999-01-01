Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    3 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени

    Шюррле: «Русские очень честные. Всегда все говорят начистоту»

    Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал, что ему нравится в русских людях.

    «Я заметил, что русские очень честные, откровенные. Если где-нибудь в ресторане общаешься с людьми, о футболе или еще о чем-то, они всегда все говорят начистоту. Это здорово», — сказал Шюррле.

    • Шюррле с лета 2019 года выступает за «Спартак» на правах аренды.
    • Права на немца принадлежат дортмундской «Боруссии».
    • В 13 матчах нынешнего розыгрыша РПЛ игрок забил один гол и сделал два ассиста.

    Шюррле: «Федун – веселый мужчина и хороший владелец клуба. Он многое делает для «Спартака»

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:58
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9043

      Диктор 37 минут назад

      Правду говорит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8377

      ufos73 4 часа назад

      Ну если откровенно сдал ты конкретно, даже в запас еле дотягиваешь...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22662

      gol_kak_sokol 5 часов назад

      Похоже, еще с гаишниками не общался.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11302

      vka1970 7 часов назад

      Пойду откровенно с руководством пообщаюсь.
      Надеюсь начистоту меня на уйх не пошлют.))))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81431
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75189
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru