Шюррле: «Русские очень честные. Всегда все говорят начистоту»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал, что ему нравится в русских людях.

«Я заметил, что русские очень честные, откровенные. Если где-нибудь в ресторане общаешься с людьми, о футболе или еще о чем-то, они всегда все говорят начистоту. Это здорово», — сказал Шюррле.

Шюррле с лета 2019 года выступает за «Спартак» на правах аренды.

Права на немца принадлежат дортмундской «Боруссии».

В 13 матчах нынешнего розыгрыша РПЛ игрок забил один гол и сделал два ассиста.

Шюррле: «Федун – веселый мужчина и хороший владелец клуба. Он многое делает для «Спартака»