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    Шюррле: «Из игроков «Спартака» удивил Зелимхан Бакаев. Видно, что он большой талант»

    Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал, кто из игроков московской команды удивил его больше всех.

    «Если говорить о том, удивил ли кто-то из игроков «Спартака», о которых ничего не знал ранее, то с первой тренировки было видно, что Зелихман Бакаев большой-большой талант. Очень голодный до футбола, фантастически мотивированный парень.

    Он любит бежать, бороться. У него отличная левая нога. Уверен, что у сильного тренера, который сможет направить его эмоции в нужное русло, Бакаев и в дальнейшем будет расти и прогрессировать», – сказал Шюррле.

    • В текущем сезоне Бакаев провел за «Спартак» 23 матча, забил шесть голов и сделал восемь ассистов.
    • Шюррле выступает за московский клуб на правах аренды до лета 2020 года.

    Шюррле: «Кононов – очень хороший человек. В «Спартаке» понимали, какой футбол он пытается строить»

    Шюррле: «Спад в моей игре? Главная причина – бронхит»

    Шюррле: «Федун – веселый мужчина и хороший владелец клуба. Он многое делает для «Спартака»

    Шюррле: «Русские очень честные. Всегда все говорят начистоту»

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8377

      ufos73 4 часа назад

      А летом был Максименко...

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