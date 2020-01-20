Шюррле: «Из игроков «Спартака» удивил Зелимхан Бакаев. Видно, что он большой талант»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал, кто из игроков московской команды удивил его больше всех.

«Если говорить о том, удивил ли кто-то из игроков «Спартака», о которых ничего не знал ранее, то с первой тренировки было видно, что Зелихман Бакаев большой-большой талант. Очень голодный до футбола, фантастически мотивированный парень.

Он любит бежать, бороться. У него отличная левая нога. Уверен, что у сильного тренера, который сможет направить его эмоции в нужное русло, Бакаев и в дальнейшем будет расти и прогрессировать», – сказал Шюррле.

В текущем сезоне Бакаев провел за «Спартак» 23 матча, забил шесть голов и сделал восемь ассистов.

Шюррле выступает за московский клуб на правах аренды до лета 2020 года.

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