Шюррле: «Кононов – очень хороший человек. В «Спартаке» понимали, какой футбол он пытается строить»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле высказал мнение о бывшем главном тренере команды Олеге Кононове.

Специалист возглавлял красно-белых с ноября 2018-го по сентябрь 2019 года.

Сейчас «Спартак» тренирует Доменико Тедеско.

«Я думаю, Кононов очень хороший человек. Он всегда был открыт и честен с игроками. Мы прекрасно понимали, какой футбол он пытается строить. На тактических занятиях тренер подробно объяснял, что должен делать каждый игрок и команда в целом. К сожалению, в футболе результат всегда стоит во главе угла. И если он неудовлетворительный, главный тренер первый, с кого за это спросят. Но, поверьте, футболисты свою ответственность тоже чувствуют. Ведь именно игроки выходят на поле и стараются воплотить в жизнь те или иные установки. Когда тренера меняют, мы тоже испытываем чувство вины», — сказал Шюррле.

Кононов: «Не считаю, что провалил свою работу в «Спартаке»