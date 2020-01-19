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  • Шюррле: «Кононов – очень хороший человек. В «Спартаке» понимали, какой футбол он пытается строить»

Шюррле: «Кононов – очень хороший человек. В «Спартаке» понимали, какой футбол он пытается строить»

19 января 2020, 20:34
8

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле высказал мнение о бывшем главном тренере команды Олеге Кононове.

  • Специалист возглавлял красно-белых с ноября 2018-го по сентябрь 2019 года.
  • Сейчас «Спартак» тренирует Доменико Тедеско.

«Я думаю, Кононов очень хороший человек. Он всегда был открыт и честен с игроками. Мы прекрасно понимали, какой футбол он пытается строить. На тактических занятиях тренер подробно объяснял, что должен делать каждый игрок и команда в целом. К сожалению, в футболе результат всегда стоит во главе угла. И если он неудовлетворительный, главный тренер первый, с кого за это спросят. Но, поверьте, футболисты свою ответственность тоже чувствуют. Ведь именно игроки выходят на поле и стараются воплотить в жизнь те или иные установки. Когда тренера меняют, мы тоже испытываем чувство вины», — сказал Шюррле.

Кононов: «Не считаю, что провалил свою работу в «Спартаке»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Шюррле Андре Кононов Олег
Комментарии (8)
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serhio80
1579456519
Хороший человек говорил что ему 4 месяца достаточно чтобы игру наладить. Человек то может и хороший, но вот так тренер Спартак не потянул
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Ганнибал Лектор
1579457059
Человек-то хороший, вопросов нет. Тренер - так себе...
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Боцман59rus
1579457283
Хороший человек не профессия))))
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vka1970
1579459775
Человек он может быть и хороший, но похоже даже он не осознаёт той глубины шопы, в которую погрузил клуб.Удачи ему, но желательно подальше от Москвы и от России.
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Владислав Vlad
1579460693
Да, Андрюха, при Пинджаке ты был Лидером и Звездой Спартака, а при Тедеско стал просто - футболистом. Если не заиграешь на положенном уровне, то так и просидишь у Теда на лавке.
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erma
1579473765
Если понимали его, то чего же не играли в его футбол. То, во что вы играли - это не футбол.
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Диктор
1579488624
Да плевать какой он человек-игроки не смогли воплотить то что он требовал от команды-и в целом в футболе главное результат,и он не справился.
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