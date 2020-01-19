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    Шюррле: «Кононов – очень хороший человек. В «Спартаке» понимали, какой футбол он пытается строить»

    Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле высказал мнение о бывшем главном тренере команды Олеге Кононове.

    • Специалист возглавлял красно-белых с ноября 2018-го по сентябрь 2019 года.
    • Сейчас «Спартак» тренирует Доменико Тедеско.

    «Я думаю, Кононов очень хороший человек. Он всегда был открыт и честен с игроками. Мы прекрасно понимали, какой футбол он пытается строить. На тактических занятиях тренер подробно объяснял, что должен делать каждый игрок и команда в целом. К сожалению, в футболе результат всегда стоит во главе угла. И если он неудовлетворительный, главный тренер первый, с кого за это спросят. Но, поверьте, футболисты свою ответственность тоже чувствуют. Ведь именно игроки выходят на поле и стараются воплотить в жизнь те или иные установки. Когда тренера меняют, мы тоже испытываем чувство вины», — сказал Шюррле.

    Кононов: «Не считаю, что провалил свою работу в «Спартаке»

    Источник: «Чемпионат»

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    19.01.2020 20:34
    Комментарии9
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      Рейтинг: +22649

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Похоже и Теда и Шурика специфические отношения сложились еще в Германии. Наверное, скоро вернется из аренды.

      1
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      Рейтинг: +4343

      Владислав Vlad 2 часа назад

      Да, Андрюха, при Пинджаке ты был Лидером и Звездой Спартака, а при Тедеско стал просто - футболистом. Если не заиграешь на положенном уровне, то так и просидишь у Теда на лавке.

      1
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      Рейтинг: +11293

      vka1970 2 часа назад

      Человек он может быть и хороший, но похоже даже он не осознаёт той глубины шопы, в которую погрузил клуб.Удачи ему, но желательно подальше от Москвы и от России.

      1
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      Рейтинг: +17907

      Боцман59rus 3 часа назад

      Хороший человек не профессия))))

      3
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      ...
      Рейтинг: +7331

      Вомбат > Боцман59rus 2 часа назад

      Даже если носит хорошй пиджак.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1130

      Ганнибал Лектор 3 часа назад

      Человек-то хороший, вопросов нет. Тренер - так себе...

      1
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      Рейтинг: +995

      serhio80 3 часа назад

      Хороший человек говорил что ему 4 месяца достаточно чтобы игру наладить. Человек то может и хороший, но вот так тренер Спартак не потянул

      1
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      Рейтинг: -6

      Аденн 3 часа назад

      вью про Спартак, но почему то стыдно становится за позорный бЗенит, за этот вонючий мешок.

      0
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      Рейтинг: +1353

      alarm 3 часа назад

      тупеско хорошо продолжает дело пиджака по выводу хряков в фнл!

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