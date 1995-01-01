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    Кононов: «Не считаю, что провалил свою работу в «Спартаке»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о своей отставке.

    «Еще перед матчем с «Оренбургом» почувствовал, что если этот день для меня не сложится, то приму это решение сам. И все произошло так, что у меня не было никаких сомнений в необходимости этого шага. Дался он непросто. Но мне нужно было так поступить, чтобы на футболистов оказывали меньше давления.

    После матчей с «Уралом» и «Уфой» мысли об отставке не возникали. В первую очередь меня к ней подтолкнуло то, что творилось на стадионе. Когда такое происходит, футболисты не могут раскрыть себя. Они будут зацикливаться совсем не на футболе.

    Подобные мысли возникают, когда ты понимаешь: нужно так поступить, чтобы команде и клубу стало легче. Нужно пойти уже без меня, с новыми силами и эмоциями. С новым мышлением, которое даст новый тренер. Хотя не считаю, что свою работу провалил», – сказал Кононов.

    Кононов: «Я просил фанатов «Спартака» поддержать не себя, а нашу молодую команду. Казалось, что меня слышат. А потом началось»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:10
    Комментарии16
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      Рейтинг: +2364

      Alekxei Z. 19 минут назад

      Я думал ты забухал или повесился. Нет живой , рот открываешь.
      Опять какую-то ху...ню несёшь. Олежа , отдыхай.

      0
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      Рейтинг: +1236

      Genz 24 минуты назад

      После вылета из Ле руки опустились у команды. Болелы гавнюки развалили все.

      2
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      Рейтинг: +3447

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Работу не..., работу не провалил. Команду да.

      1
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      Рейтинг: +1930

      Борат 1 час назад

      да, при кононове спартак был повыше в таблице, чем при тадеске!
      надеюсь федун даст пиджаку ещё шанс через год-другой!
      вот будет умора!!!

      2
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      Рейтинг: +420

      Alejandrrro 1 час назад

      Тут он прав. Ещё при его назначении было понятно насколько он не подходит Спартаку и каков его уровень. Кто-то верил, но я нет. В Спартаке он показал свой невысокий уровень.

      Если б меня назначили тренером Спартака, то результаты Кононова для меня были бы успехом)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +76

      spartak1313 1 час назад

      Молчал пару месяцев.... И вот опять бред от пиджока

      2
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      Рейтинг: +2009

      Ковастер > spartak1313 1 час назад

      Самый большой вред Спартаку принесли фанаты Спартака. Только у Спартака есть болельщики, способные орать во всю глотку Глушаков-"РТИ", Федун-пнх. Питжак-тридварас. Только спартачи способны расклеивать по всему городу плакаты на которых оскорбляли Родионова,Федуна,Глушакова. Только спартачи могут на игре сборной посылать капитана сборной. Одним словом ублюдками богатая команда спартачей. Их бы собрать в одном месте, поставить бы водки пива и пусть разбираются , кто им нужен и зачем.

      5
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      Рейтинг: +1528

      playsh 1 час назад

      Ты не провалил игру только потому,что не успел,тебя вовремя выпнули.

      1
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      Рейтинг: +1088

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Не факт , что новый тренер сможет навести порядок в Спартаке. Тедеску взялся за работу с энтузиазмом, но результат пока что хуже , чем на старте Кононова. Не смотря на то что Спартак- это одна из самых именитых команд России, работать там не так просто. Достаточно в составе какого нибудь Глушакова или Ловчева, и команда начнёт сливать и Кононова, и Тедеску. Романцев и Бесков своим авторитетом ломали любого, а вот новичков игроки сломают. Кроме всего прочего, есть ещё и фратрия, которая способна разжигать конфликты по круче чем это мог делать Глушаков

      3
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      Рейтинг: +2901

      serppion > Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Спартаковские управленцы - тот еще гадюшник.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1088

      Кузьмич на трибуне > serppion 12 минут назад

      Так управлецы или тренер в пиджаке?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22407

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Можешь считать все, что угодно, но сначала посмотри на тАбло.

      1
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      Рейтинг: +1201

      mahan 1 час назад

      Игры не было, результата не было, но ты считаешь, что работу не провалил, вот ты клоун

      4
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      Рейтинг: +1088

      Кузьмич на трибуне > mahan 1 час назад

      А при ком была игра? Или вы считаете судейский беспредел в пользу Спартака - это был Успех Карьеры?

      1
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      Рейтинг: +420

      Alejandrrro > mahan 1 час назад

      Таков его уровень. Для Симеоне это был бы провал, для Кононова норма, будь я тренером - для меня его результаты были бы успехом. Вывод: Кононов показал ровно то, что он может.

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