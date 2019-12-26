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Кононов: «Не считаю, что провалил свою работу в «Спартаке»

26 декабря 2019, 12:10
20

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о своей отставке.

«Еще перед матчем с «Оренбургом» почувствовал, что если этот день для меня не сложится, то приму это решение сам. И все произошло так, что у меня не было никаких сомнений в необходимости этого шага. Дался он непросто. Но мне нужно было так поступить, чтобы на футболистов оказывали меньше давления.

После матчей с «Уралом» и «Уфой» мысли об отставке не возникали. В первую очередь меня к ней подтолкнуло то, что творилось на стадионе. Когда такое происходит, футболисты не могут раскрыть себя. Они будут зацикливаться совсем не на футболе.

Подобные мысли возникают, когда ты понимаешь: нужно так поступить, чтобы команде и клубу стало легче. Нужно пойти уже без меня, с новыми силами и эмоциями. С новым мышлением, которое даст новый тренер. Хотя не считаю, что свою работу провалил», – сказал Кононов.

Кононов: «Я просил фанатов «Спартака» поддержать не себя, а нашу молодую команду. Казалось, что меня слышат. А потом началось»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Кононов Олег
Комментарии (20)
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Fraer123
1577352074
Да конечно , ты поднял команду а тебя уволили ни за что
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mahan
1577352110
Игры не было, результата не было, но ты считаешь, что работу не провалил, вот ты клоун
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Кузьмич на трибуне
1577352287
Не факт , что новый тренер сможет навести порядок в Спартаке. Тедеску взялся за работу с энтузиазмом, но результат пока что хуже , чем на старте Кононова. Не смотря на то что Спартак- это одна из самых именитых команд России, работать там не так просто. Достаточно в составе какого нибудь Глушакова или Ловчева, и команда начнёт сливать и Кононова, и Тедеску. Романцев и Бесков своим авторитетом ломали любого, а вот новичков игроки сломают. Кроме всего прочего, есть ещё и фратрия, которая способна разжигать конфликты по круче чем это мог делать Глушаков
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Plyash
1577352350
Ты не провалил игру только потому,что не успел,тебя вовремя выпнули.
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spartak1313
1577352394
Молчал пару месяцев.... И вот опять бред от пиджока
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Дядя Серёжа
1577354856
Работу не..., работу не провалил. Команду да.
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piligrim1986
1577359745
олежа! да ты просто молодец! работу ты не провалил, ибо не работал
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denzillo
1577360970
Да ты Олежик просто тупой и не можешь проанализировать свою псевдоработу в клубе! =))
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BRO_football
1577361624
Да тут не в Кононове дело. Дайте Спартаку в тренеры хоть Моуринью, Гвардиолу, Клоппа или Сарри, играть лучше он не станет.
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Диктор
1577372257
Не ищи виновных-провалил так провалил.
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