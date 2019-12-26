Кононов: «Не считаю, что провалил свою работу в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о своей отставке.

«Еще перед матчем с «Оренбургом» почувствовал, что если этот день для меня не сложится, то приму это решение сам. И все произошло так, что у меня не было никаких сомнений в необходимости этого шага. Дался он непросто. Но мне нужно было так поступить, чтобы на футболистов оказывали меньше давления.

После матчей с «Уралом» и «Уфой» мысли об отставке не возникали. В первую очередь меня к ней подтолкнуло то, что творилось на стадионе. Когда такое происходит, футболисты не могут раскрыть себя. Они будут зацикливаться совсем не на футболе.

Подобные мысли возникают, когда ты понимаешь: нужно так поступить, чтобы команде и клубу стало легче. Нужно пойти уже без меня, с новыми силами и эмоциями. С новым мышлением, которое даст новый тренер. Хотя не считаю, что свою работу провалил», – сказал Кононов.

Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018-го по сентябрь 2019-го года.

Ранее 53-летний специалист также работал в «Карпатах», «Севастополе», «Краснодаре», «Ахмате» и тульском «Арсенале».

Кононов: «Я просил фанатов «Спартака» поддержать не себя, а нашу молодую команду. Казалось, что меня слышат. А потом началось»