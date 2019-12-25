Кононов: «Я просил фанатов «Спартака» поддержать не себя, а нашу молодую команду. Казалось, что меня слышат. А потом началось»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о своих взаимоотношениях с болельщиками красно-белых.

«Настоящие фанаты стараются всячески помогать команде. Я за то, чтобы так и происходило — и в радости, и в горести. Я за то, чтобы единство было не на словах, а на деле. Тогда мы видим то, во что превратился, например, «Ливерпуль», болельщики которого не освистывали и не уходили с трибун даже в финале Лиги чемпионов 2005 года в Стамбуле в перерыве при 0:3 от «Милана», а пели так, что команда услышала это в раздевалке. И победила.

А цель других фанатов — в первую очередь показать себя. У меня никогда не было проблем с болельщиками в других клубах. Здесь же я понимал, что, если буду давать результат и при этом показывать игру, часть из них может поменять свое мнение обо мне.

Уже в новом сезоне я участвовал в двух встречах с фанатами. Одна была перед «Сочи», другая — после «Тамбова». Они прошли в меру позитивно, без агрессии. Я просил поддержать не себя, а нашу молодую, новую команду. Мне казалось, что меня слышат. А потом началось. Причем не только на «Оренбурге»... У меня было ощущение, что какие-то вещи происходят не просто так. Оно и осталось.

Почему-то, когда я встречал и встречаю болельщиков «Спартака» на улицах, поодиночке, ни разу не сталкивался с агрессией. Наоборот, только поддержка и понимание, что свою работу я делал честно. Все мои намерения отталкивались от того, чтобы помочь клубу двигаться дальше. Чтобы поставить игру, а через нее добиться результата. И чтобы эта смена поколений на результат не влияла. Это, к сожалению, мне не удалось», – сказал Кононов.

Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018 года по сентябрь 2019 года.

При нем «Спартак» провел 36 матчей, в которых 16 раз выиграл, шесть раз сыграл вничью и 14 раз проиграл.

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