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  • Кононов: «Я просил фанатов «Спартака» поддержать не себя, а нашу молодую команду. Казалось, что меня слышат. А потом началось»

Кононов: «Я просил фанатов «Спартака» поддержать не себя, а нашу молодую команду. Казалось, что меня слышат. А потом началось»

25 декабря 2019, 18:36
29

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о своих взаимоотношениях с болельщиками красно-белых.

«Настоящие фанаты стараются всячески помогать команде. Я за то, чтобы так и происходило — и в радости, и в горести. Я за то, чтобы единство было не на словах, а на деле. Тогда мы видим то, во что превратился, например, «Ливерпуль», болельщики которого не освистывали и не уходили с трибун даже в финале Лиги чемпионов 2005 года в Стамбуле в перерыве при 0:3 от «Милана», а пели так, что команда услышала это в раздевалке. И победила.

А цель других фанатов — в первую очередь показать себя. У меня никогда не было проблем с болельщиками в других клубах. Здесь же я понимал, что, если буду давать результат и при этом показывать игру, часть из них может поменять свое мнение обо мне.

Уже в новом сезоне я участвовал в двух встречах с фанатами. Одна была перед «Сочи», другая — после «Тамбова». Они прошли в меру позитивно, без агрессии. Я просил поддержать не себя, а нашу молодую, новую команду. Мне казалось, что меня слышат. А потом началось. Причем не только на «Оренбурге»... У меня было ощущение, что какие-то вещи происходят не просто так. Оно и осталось.

Почему-то, когда я встречал и встречаю болельщиков «Спартака» на улицах, поодиночке, ни разу не сталкивался с агрессией. Наоборот, только поддержка и понимание, что свою работу я делал честно. Все мои намерения отталкивались от того, чтобы помочь клубу двигаться дальше. Чтобы поставить игру, а через нее добиться результата. И чтобы эта смена поколений на результат не влияла. Это, к сожалению, мне не удалось», – сказал Кононов.

  • Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018 года по сентябрь 2019 года.
  • При нем «Спартак» провел 36 матчей, в которых 16 раз выиграл, шесть раз сыграл вничью и 14 раз проиграл.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Кононов Олег
Комментарии (29)
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giluxa1963
1577288960
ну кроме как про свинарник и писать не о чем
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ArReal
1577290193
Нашел кого просить)))Спартак - народная команда, а народ у нас в основной массе...сами знаете из чего состоит...Крепостное право отменили в 1861...прошло всего 150 лет, несколько поколений...Так чего умного ждать от этих людей не научившихся думать, у которых голова только для того, чтобы в неё есть!?
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erma
1577290201
О чем он говорит? Можно подумать, кто-то перестал поддерживать Спартак. Не путай поддержку Спартака и поддержку твоей импотенции как тренера.
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Aviator
1577291370
Да кому там слышать? Кучке обезьян на трибуне вместе со своим дэбилом Федуном.
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Freyd
1577294004
Поменьше языком трепать надо было
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vka1970
1577294911
Абсолютно ясно зачем Кононова в клуб брали, но вот зачем он туда пошёл, мне не понятно.Измайлов, руливший на тот момент в клубе, нуждался в податливом тренере и выбор пал на Кононова подходившего по всем критериям.Ну и естественно язык мой, враг мой.Надо было дело делать а не в каждом телевизоре рассказывать каким он сделает клуб и за какое время.Сменил 2 состава, а команду мечты так и не создал.Фиг с ней с мечтой.Просто команду сотворить так и не сумел.
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paracetamol
1577300240
Не началось, а продолжилось!
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VVM1964
1577300585
Поменьше надо было говорить , а доказывать что либо кому либо результатом и игрой , а ни того ни другого увы не было , так что - не обессудь .
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DOCTOR PENALTY
1577302535
Не тот пиджак ты одел, Олег. *****
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denzillo
1577339336
Оооо, какие люди! Исчезни с лица футбольной жизни, негодяй, убийца чемпионского состава!
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