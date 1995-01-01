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    Кононов: «Я просил фанатов «Спартака» поддержать не себя, а нашу молодую команду. Казалось, что меня слышат. А потом началось»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о своих взаимоотношениях с болельщиками красно-белых.

    «Настоящие фанаты стараются всячески помогать команде. Я за то, чтобы так и происходило — и в радости, и в горести. Я за то, чтобы единство было не на словах, а на деле. Тогда мы видим то, во что превратился, например, «Ливерпуль», болельщики которого не освистывали и не уходили с трибун даже в финале Лиги чемпионов 2005 года в Стамбуле в перерыве при 0:3 от «Милана», а пели так, что команда услышала это в раздевалке. И победила.

    А цель других фанатов — в первую очередь показать себя. У меня никогда не было проблем с болельщиками в других клубах. Здесь же я понимал, что, если буду давать результат и при этом показывать игру, часть из них может поменять свое мнение обо мне.

    Уже в новом сезоне я участвовал в двух встречах с фанатами. Одна была перед «Сочи», другая — после «Тамбова». Они прошли в меру позитивно, без агрессии. Я просил поддержать не себя, а нашу молодую, новую команду. Мне казалось, что меня слышат. А потом началось. Причем не только на «Оренбурге»... У меня было ощущение, что какие-то вещи происходят не просто так. Оно и осталось.

    Почему-то, когда я встречал и встречаю болельщиков «Спартака» на улицах, поодиночке, ни разу не сталкивался с агрессией. Наоборот, только поддержка и понимание, что свою работу я делал честно. Все мои намерения отталкивались от того, чтобы помочь клубу двигаться дальше. Чтобы поставить игру, а через нее добиться результата. И чтобы эта смена поколений на результат не влияла. Это, к сожалению, мне не удалось», – сказал Кононов.

    • Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018 года по сентябрь 2019 года.
    • При нем «Спартак» провел 36 матчей, в которых 16 раз выиграл, шесть раз сыграл вничью и 14 раз проиграл.

    «Окончен бой, бери пиджак, *** домой». Фанаты «Спартака» вывесили баннер на матче с КАМАЗом

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:36
    Комментарии10
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      Рейтинг: +10977

      vka1970 26 минут назад

      Абсолютно ясно зачем Кононова в клуб брали, но вот зачем он туда пошёл, мне не понятно.Измайлов, руливший на тот момент в клубе, нуждался в податливом тренере и выбор пал на Кононова подходившего по всем критериям.Ну и естественно язык мой, враг мой.Надо было дело делать а не в каждом телевизоре рассказывать каким он сделает клуб и за какое время.Сменил 2 состава, а команду мечты так и не создал.Фиг с ней с мечтой.Просто команду сотворить так и не сумел.

      0
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      Рейтинг: +865

      Freyd 42 минуты назад

      Поменьше языком трепать надо было

      1
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      Рейтинг: +350

      Cleaner 1 час назад

      Если бы Спартак с ЛЮБЫМ счетом проиграл в финале Лиги чемпионов, тебя бы на руках носили!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +105

      Aviator 1 час назад

      Да кому там слышать? Кучке обезьян на трибуне вместе со своим дэбилом Федуном.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2226

      erma 1 час назад

      О чем он говорит? Можно подумать, кто-то перестал поддерживать Спартак. Не путай поддержку Спартака и поддержку твоей импотенции как тренера.

      -2
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      Рейтинг: +3377

      AtticusFinch 1 час назад

      Нашел кого просить)))Спартак - народная команда, а народ у нас в основной массе...сами знаете из чего состоит...Крепостное право отменили в 1861...прошло всего 150 лет, несколько поколений...Так чего умного ждать от этих людей не научившихся думать, у которых голова только для того, чтобы в неё есть!?

      1
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      Рейтинг: +10977

      vka1970 > AtticusFinch 32 минуты назад

      Сначала узнай в каком году рабство в штатах отменили и потом про крепостное право у нас заливай.
      Будешь сильно удивлён.

      1
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      Рейтинг: +1657

      giluxa1963 2 часа назад

      ну кроме как про свинарник и писать не о чем

      1
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      Рейтинг: +16137

      DVOK68 > giluxa1963 2 часа назад

      А ты выходи оттуда хоть иногда.

      3
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      Рейтинг: +1088

      alarm 2 часа назад

      позор хрякам из фротрии!

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