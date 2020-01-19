Шюррле: «Спад в моей игре? Главная причина – бронхит»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал о проблеме, которая помешала его игре в первой части сезона.

«Бронхит — главная причина. Проблемы начались еще в августе. За день до матча с «Брагой» я заболел, меня знобило, кашлял. Из-за этого наутро поздно проснулся, на игру вышел с температурой. Перед «Зенитом» тоже чувствовал себя паршиво, но мне очень хотелось помочь команде. Когда ты на поле, ни о чем другом не думаешь, кроме игры. Но этим решением играть, а не лечиться я только усугубил ситуацию. Когда понял, что дальше так продолжаться не может, попросил паузу на лечение. Пока восстанавливался, растерял физическую форму – за 6-8 недель это элементарно сделать. Эта цепочка событий и привела к закономерному спаду в игре», — рассказал Шюррле.

Шюррле выступает за «Спартак» на правах аренды. Права на немца принадлежат дортмундской «Боруссии».

В 13 матчах нынешнего розыгрыша РПЛ игрок забил один гол и сделал два ассиста.

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