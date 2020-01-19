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    Шюррле: «Спад в моей игре? Главная причина – бронхит»

    Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал о проблеме, которая помешала его игре в первой части сезона.

    «Бронхит — главная причина. Проблемы начались еще в августе. За день до матча с «Брагой» я заболел, меня знобило, кашлял. Из-за этого наутро поздно проснулся, на игру вышел с температурой. Перед «Зенитом» тоже чувствовал себя паршиво, но мне очень хотелось помочь команде. Когда ты на поле, ни о чем другом не думаешь, кроме игры. Но этим решением играть, а не лечиться я только усугубил ситуацию. Когда понял, что дальше так продолжаться не может, попросил паузу на лечение. Пока восстанавливался, растерял физическую форму – за 6-8 недель это элементарно сделать. Эта цепочка событий и привела к закономерному спаду в игре», — рассказал Шюррле.

    • Шюррле выступает за «Спартак» на правах аренды. Права на немца принадлежат дортмундской «Боруссии».
    • В 13 матчах нынешнего розыгрыша РПЛ игрок забил один гол и сделал два ассиста.

    Цорн: «Если Шюррле не наберет форму, у «Спартака» нет обязательства его выкупать»

    Источник: «Чемпионат»

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    19.01.2020 22:54
    Комментарии4
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      Рейтинг: +7084

      derrik2000 29 минут назад

      Ну, если только бронхит и последующее за ним осложнение - главная причина отсутствия твоей внятной игры, тогда ладно.
      Докажи весной, что было именно ТАК!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1353

      alarm 1 час назад

      главная причина спада называется спартак)

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      Fraer123 > alarm 54 минуты назад

      Как же ты ******

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7084

      derrik2000 > alarm 31 минуту назад

      Не жалей нас!
      Не нужно!
      Пиши так как есть!
      )))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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