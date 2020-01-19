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Шюррле: «Спад в моей игре? Главная причина – бронхит»

19 января 2020, 22:54
9

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал о проблеме, которая помешала его игре в первой части сезона.

«Бронхит — главная причина. Проблемы начались еще в августе. За день до матча с «Брагой» я заболел, меня знобило, кашлял. Из-за этого наутро поздно проснулся, на игру вышел с температурой. Перед «Зенитом» тоже чувствовал себя паршиво, но мне очень хотелось помочь команде. Когда ты на поле, ни о чем другом не думаешь, кроме игры. Но этим решением играть, а не лечиться я только усугубил ситуацию. Когда понял, что дальше так продолжаться не может, попросил паузу на лечение. Пока восстанавливался, растерял физическую форму – за 6-8 недель это элементарно сделать. Эта цепочка событий и привела к закономерному спаду в игре», — рассказал Шюррле.

  • Шюррле выступает за «Спартак» на правах аренды. Права на немца принадлежат дортмундской «Боруссии».
  • В 13 матчах нынешнего розыгрыша РПЛ игрок забил один гол и сделал два ассиста.

Цорн: «Если Шюррле не наберет форму, у «Спартака» нет обязательства его выкупать»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Шюррле Андре
Комментарии (9)
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derrik2000
1579466899
Ну, если только бронхит и последующее за ним осложнение - главная причина отсутствия твоей внятной игры, тогда ладно. Докажи весной, что было именно ТАК!
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Plyash
1579469773
Готовься,родной,по весне уже не отвертишься бронхитом.Удачи.
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Диктор
1579488756
Хочешь чтобы тебя ценили-набирай форму и играй на прежнем уровне-все дело в тебе в твоей голове.
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RotBerg
1579491670
А с виду туберкулёзник
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vka1970
1579500713
Постарайся к весне пятку не отбить, а то в бронхит уже ни кто не поверит. Удачи.
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Боцман59rus
1579504684
Кушай мясо, не насилуй организм, смотреть страшно, обморок в бутсах пля...
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