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  • Цорн: «Если Шюррле не наберет форму, у «Спартака» нет обязательства его выкупать»

Цорн: «Если Шюррле не наберет форму, у «Спартака» нет обязательства его выкупать»

18 декабря 2019, 19:50
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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поговорил о полузащитнике клуба Андре Шюррле. Немец принадлежит дортмундской «Боруссии».

«В первых матчах Шюррле сыграл достаточно хорошо, забивал голы и отдавал голевые передачи. Потом провел несколько игр с температурой. Затем у всей команды начался спад, Андре тоже «подсел» и не смог восстановиться, чтобы показать весь свой потенциал.

Давайте переждем зиму. Надеемся, что Шюррле вернется к своей чемпионской форме. Если он в итоге эту форму не наберет, у нас нет обязательства его выкупать», – сказал Цорн.

  • «Спартак» арендовал немца летом.
  • Команда идет в таблице РПЛ десятой.
  • Шюррле имеет опыт выступления в АПЛ.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Боруссия Д Спартак Шюррле Андре Цорн Томас
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бурминка
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