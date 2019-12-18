Цорн: «Если Шюррле не наберет форму, у «Спартака» нет обязательства его выкупать»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поговорил о полузащитнике клуба Андре Шюррле. Немец принадлежит дортмундской «Боруссии».

«В первых матчах Шюррле сыграл достаточно хорошо, забивал голы и отдавал голевые передачи. Потом провел несколько игр с температурой. Затем у всей команды начался спад, Андре тоже «подсел» и не смог восстановиться, чтобы показать весь свой потенциал.

Давайте переждем зиму. Надеемся, что Шюррле вернется к своей чемпионской форме. Если он в итоге эту форму не наберет, у нас нет обязательства его выкупать», – сказал Цорн.