Цорн: «Если Шюррле не наберет форму, у «Спартака» нет обязательства его выкупать»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поговорил о полузащитнике клуба Андре Шюррле. Немец принадлежит дортмундской «Боруссии».
«В первых матчах Шюррле сыграл достаточно хорошо, забивал голы и отдавал голевые передачи. Потом провел несколько игр с температурой. Затем у всей команды начался спад, Андре тоже «подсел» и не смог восстановиться, чтобы показать весь свой потенциал.
Давайте переждем зиму. Надеемся, что Шюррле вернется к своей чемпионской форме. Если он в итоге эту форму не наберет, у нас нет обязательства его выкупать», – сказал Цорн.
- «Спартак» арендовал немца летом.
- Команда идет в таблице РПЛ десятой.
- Шюррле имеет опыт выступления в АПЛ.
Источник: Sport24