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    Сарри: «Роналду может иногда создавать проблемы, но при этом он способен решить сто из них»

    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мнением о форварде своей команды Криштиану Роналду.

    «Роналду – игрок мирового класса. Он может иногда создавать проблемы, но при этом способен решить сто из них. Это нужно принимать во внимание и работать в соответствии с его качествами», – сказал Сарри.

    • Роналду оформил дубль во вчерашнем матче с «Пармой», что позволило «Ювентусу» победить со счетом 2:1.
    • Португалец забил в семи играх Серии А подряд – это лучший результат с декабря 2005 года.

    Роналду – единственный игрок, забивший более 15 голов в 14 сезонах подряд в европейских топ-лигах

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 09:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +832

      Maxi_7 6 часов назад

      Ну все, ЗМ получил Месси, теперь у Роналду автоматом включился триггер - "Уничтожать все живое".

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