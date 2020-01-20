Сарри: «Роналду может иногда создавать проблемы, но при этом он способен решить сто из них»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мнением о форварде своей команды Криштиану Роналду.

«Роналду – игрок мирового класса. Он может иногда создавать проблемы, но при этом способен решить сто из них. Это нужно принимать во внимание и работать в соответствии с его качествами», – сказал Сарри.

Роналду оформил дубль во вчерашнем матче с «Пармой», что позволило «Ювентусу» победить со счетом 2:1.

Португалец забил в семи играх Серии А подряд – это лучший результат с декабря 2005 года.

Роналду – единственный игрок, забивший более 15 голов в 14 сезонах подряд в европейских топ-лигах