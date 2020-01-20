Роналду – единственный игрок, забивший более 15 голов в 14 сезонах подряд в европейских топ-лигах

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил дубль в матче 20-го тура чемпионата Италии против «Пармы».

В текущем розыгрыше Серии А португалец забил 16 мячей в 17 играх.

Таким образом, Роналду стал первым игроком, которому удалось отличиться более 15 раз в европейском топ-чемпионате на протяжении 14 сезонов подряд.

Как сообщает Opta, 34-летний форвард забил 414 голов, начиная с сезона-2006/07.

Роналду стал первым за 14 лет игроком «Ювентуса», забившим в семи матчах Серии А подряд