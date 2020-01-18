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  • Сердар – первый за семь лет игрок «Шальке», забивший стартовый гол Бундеслиги в году

Сердар – первый за семь лет игрок «Шальке», забивший стартовый гол Бундеслиги в году

18 января 2020, 01:25
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В первом матче 2020 года в Бундеслиге «Шальке» оказался сильнее менхенгладбахской «Боруссии» (2:0). Первый гол во встрече забил Суат Сердар.

Полузащитник стал первым футболистом «Шальке» с 2013 года, забившим стартовый гол Бундеслиги в календарном году. Семь лет назад таким игроком стал нынешний представитель «ПСЖ» Юлиан Дракслер.

  • 22-летний Сердар провел в текущем сезоне Бундеслиги 14 матчей, забил семь голов.
  • На рынке футболист стоит 20 миллионов евро.
  • «Шальке» в таблице идет на четвертом месте и имеет одинаковое количество очков с «Баварией».

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Шальке-04 Сердар Суат
Комментарии (1)
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моэм
1579335668
А город подумал … или я один подумал что это Азмун?...передёрнуто просто класс...только амбре от таких методов подачи "новостей далеко не крем-брюле.
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