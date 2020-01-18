Сердар – первый за семь лет игрок «Шальке», забивший стартовый гол Бундеслиги в году

В первом матче 2020 года в Бундеслиге «Шальке» оказался сильнее менхенгладбахской «Боруссии» (2:0). Первый гол во встрече забил Суат Сердар.
Полузащитник стал первым футболистом «Шальке» с 2013 года, забившим стартовый гол Бундеслиги в календарном году. Семь лет назад таким игроком стал нынешний представитель «ПСЖ» Юлиан Дракслер.
- 22-летний Сердар провел в текущем сезоне Бундеслиги 14 матчей, забил семь голов.
- На рынке футболист стоит 20 миллионов евро.
- «Шальке» в таблице идет на четвертом месте и имеет одинаковое количество очков с «Баварией».
Источник: Бомбардир.ру