Сердар – первый за семь лет игрок «Шальке», забивший стартовый гол Бундеслиги в году

В первом матче 2020 года в Бундеслиге «Шальке» оказался сильнее менхенгладбахской «Боруссии» (2:0). Первый гол во встрече забил Суат Сердар.

Полузащитник стал первым футболистом «Шальке» с 2013 года, забившим стартовый гол Бундеслиги в календарном году. Семь лет назад таким игроком стал нынешний представитель «ПСЖ» Юлиан Дракслер.