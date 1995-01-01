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    Сердар – первый за семь лет игрок «Шальке», забивший стартовый гол Бундеслиги в году

    В первом матче 2020 года в Бундеслиге «Шальке» оказался сильнее менхенгладбахской «Боруссии» (2:0). Первый гол во встрече забил Суат Сердар.

    Полузащитник стал первым футболистом «Шальке» с 2013 года, забившим стартовый гол Бундеслиги в календарном году. Семь лет назад таким игроком стал нынешний представитель «ПСЖ» Юлиан Дракслер.

    • 22-летний Сердар провел в текущем сезоне Бундеслиги 14 матчей, забил семь голов.
    • На рынке футболист стоит 20 миллионов евро.
    • «Шальке» в таблице идет на четвертом месте и имеет одинаковое количество очков с «Баварией».

    Источник: Бомбардир.ру

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